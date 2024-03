Taneczne show do Polski wkroczyło w 2005 roku. Już pierwsza edycja programu "Taniec z gwiazdami" wywołała istne szaleństwo w polskich domach. 3 marca 2024 roku ruszyła kolejna seria show. Ciekawostką jest to, że w fotelu jurora zasiadł tancerz, który jest prawdziwą legendą "Tańca z gwiazdami". Chodzi o Rafała Maseraka. W pierwszym odcinku zaliczył on jednak sporą wpadkę. Niestety nie żyje już dwóch mistrzów parkietu, którzy występowali w wielu edycjach programu. Żora Korolyov zmarł nagle ponad dwa lata temu. W 2023 roku z kolei w jednym z hoteli w Ostrołęce znaleziono ciało zwycięzcy 7. edycji "Tańca z gwiazdami" Cezarego Olszewskiego. W show wielką rolę odgrywały także tancerki, takie jak Edyta Herbuś czy Ewa Szabatin. Pamiętacie tancerki i tancerzy z pierwszych serii programu "Taniec z gwiazdami"? Sprawdźcie to w naszym quizie Quiz. Legendy "Tańca z gwiazdami". Maserak, Terazzino, Herbuś i inni. Dopasuj zdjęcie do postaci.

Quiz. Legendy "Tańca z gwiazdami". Maserak, Terazzino, Herbuś i inni. Dopasuj zdjęcie do postaci Pytanie 1 z 15 Kto to jest? Robert Kochanek Marcin Hakiel Rafał Maserak Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.