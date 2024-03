Rafał Maserak i Małgorzata Foremniak. Po programie "Taniec z gwiazdami" połączył ich tajny związek

Rafał Maserak i Małgorzata Foremniak zrobili furorę w drugiej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Para dotarła do finału, gdzie musiała uznać wyższość duetu Kasia Cichopek - Marcin Hakiel. Obie pary połączyły się także poza parkietem. Gwiazda "M jak miłość" przez 14 lat była żoną tancerza i ma z nim dwójkę dzieci. Zdecydowanie krócej trwał związek Małgorzaty Foremniak z młodszym o 17 lat tancerzem. Ich relacja początkowo była ściśle tajna. Po jakimś czasie wyszło na jaw, że są razem, ale informacje o sytuacji w związku przekazywali bardzo oszczędnie. Na pewien czas nawet mieli zerwać ze sobą, by potem do siebie wrócić. W końcu jednak związek Rafała Maseraka i Małgorzaty Foremniak rozpadł się definitywnie. Teraz tancerz został jurorem w najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Już w pierwszym odcinku zaliczył wpadkę, wypowiadając na wizji wulgarne słowo na literę "z". Tuż po tym Rafał Maserak udzielił wywiadu portalowi Shownews.pl, gdzie został spytany m.in. o związek ze starszą aktorką.

Rafał Maserak zapytany o związek z Małgorzatą Foremniak. Padły dziwne słowa

Tancerz wydawał się być zaskoczony pytaniem. Z jego ust padły dziwne słowa, które chyba można odczytać jako dystansowanie się od przeszłości. - Wracasz do czasów bardzo dawnych. Każdy moment w programie był wspaniały, poznawałem cudowne osoby i przeżywałem z nimi wspaniałe chwile. Z jednymi byłem bliżej, z drugimi trochę dalej. Tak naprawdę program jest całym moim życiem i cieszę się, że tu jestem - odparł dziennikarce Rafał Maserak, nawiązując do "Tańca z gwiazdami" i Małgorzaty Foremniak. Juror show jest jednak w miarę na bieżąco z tym, co dzieje się w życiu jego byłej partnerki. - Obserwuję to zbyt duże słowo, ale jeśli gdzieś zobaczę, co robi, to ją wspieram - wyjawił Rafał Maserak, który po latach na planie programu "Taniec z gwiazdami" spotkał się z Marcinem Hakielem, czyli swoim wielkim rywalem z pamiętnej drugiej edycji show.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, na których razem występują Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak