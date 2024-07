Renata Dancewicz kusi na plaży w Sopocie! Przebrała się przy wszystkich, a później... Wstyd patrzeć

Renata Dancewicz do dziś uchodzi za jedną z najpiękniejszych aktorek w kraju. Urokliwa aktorka zadebiutowała w głośnej „Samowolce” w 1993 roku. Rok później było już o niej głośno za sprawą „Diabelskiej edukacji”. Wystąpiła tam u boku samego Marka Kondrata (73 l.). To wtedy po raz pierwszy w filmie ściągnęła z siebie ciuchy i oczarowała widzów swoim pięknym ciałem. Co ciekawe przed Kondratem rozebrała się jeszcze raz – w „Pułkowniku Kwiatkowskim”. W przyszłości kilka razy pozowała też na okładce magazynu „Playboy”.

Renata Dancewicz kusi na plaży w Sopocie

Teraz jej walory miał okazję podziwiać Sopot. Gwiazda „Na Wspólnej”, której czas się nie ima, zawitała do Trójmiasta i czym prędzej popędziła na plażę, by oddać się błogiemu relaksowi.

Renata Dancewicz przebrała się w kostium kąpielowy na oczach innych. Ale... założyła tylko jego dolną część. Górna okazała się zbędna. Renata Dancewicz wolała bowiem opalać się topless, by na jej plecach nie zostały niepotrzebne paski po biustonoszu. Położyła się na plecach i czytała książkę, nie przejmując się nikim ani niczym. To się nazywa relaks!

