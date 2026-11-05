Rewolucja w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Jedna z ekspertek przez 17 lat pracowała w banku

Redakcja se.pl
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2026-11-05 14:17

Prawdziwe trzęsienie ziemi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"! W nadchodzącym sezonie widzowie zobaczą zupełnie nowy skład ekspertów, którzy zdecydują o losach uczestników. Do ekipy popularnego show dołączają psycholożka Alina Adamowicz, terapeutka Diana Homa i seksuolog Michał Sawicki. Jedna z nowych twarzy programu ma za sobą niezwykłą historię - zanim zajęła się psychologią, przez 17 lat pracowała w bankowości.

Rewolucja w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Oto nowi eksperci

W popularnym programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi! Widzowie w nadchodzącym sezonie poznają zupełnie nowy skład ekspertów, którzy będą towarzyszyć uczestnikom w ich niezwykłej podróży. Do ekipy dołączają Alina Adamowicz, Diana Homa i Michał Sawicki – trzy mocne osobowości ze świata psychologii, terapii i seksuologii.

To właśnie oni wezmą na siebie odpowiedzialność za dobranie par i wspieranie ich w budowaniu relacji z osobą, którą po raz pierwszy zobaczą dopiero na ślubnym kobiercu. Każde z nich wnosi inne spojrzenie na związki, emocje i bliskość, co zapowiada nową dynamikę w kontrowersyjnym eksperymencie telewizyjnym.

Z bankowości do telewizji. Kim jest Alina Adamowicz?

Jedną z nowych twarzy programu będzie Alina Adamowicz, psycholożka, specjalistka od psychotraumatologii i neuropsychologii. Jest autorką i współautorką popularnych poradników i powieści, a także znaną edukatorką w dziedzinie zdrowia psychicznego. W mediach społecznościowych fani mogą ją kojarzyć jako @alka_positive.

Jej droga zawodowa jest niezwykle ciekawa. Zanim poświęciła się psychologii, przez 17 lat pracowała w bankowości. Ta odważna zmiana pokazuje, że doskonale rozumie, co znaczy przewartościować swoje życie. Dziś pomaga innym budować poczucie własnej wartości i dbać o dobrostan. Wspólnie z córką prowadzi też międzypokoleniowy podcast „Obok Siebie” oraz kanał na YouTube.

Terapeutka rodzin i biegła sądowa dołącza do show

Kolejną ekspertką, która pomoże uczestnikom, jest Diana Homa. To psycholożka, terapeutka rodzin, a nawet biegła sądowa z zakresu psychologii. Na co dzień jest właścicielką Białostockiego Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie zarządza zespołem specjalistów. Jej doświadczenie w pracy z interwencją kryzysową i terapią traum może okazać się bezcenne w programie pełnym emocji.

Diana Homa posiada certyfikat terapeutki EMDR i nieustannie poszerza swoje kompetencje, aktualnie w zakresie seksuologii i terapii par. Prywatnie jest żoną i mamą dwóch córek, co z pewnością daje jej dodatkową perspektywę na relacje międzyludzkie.

Specjalista od intymności i relacji w nowej edycji

Męskie spojrzenie na związki wniesie do programu Michał Sawicki – psycholog, seksuolog i terapeuta par. Jego głównym obszarem zainteresowań jest intymność i zdrowie seksualne, czyli tematy, które często stanowią wyzwanie dla par biorących udział w eksperymencie. Jest autorem książki "Seks bez presji. Jak nie gzić się po ciemku" i współprowadzącym podcast "Rób to bez presji".

Doświadczenie zawodowe Michała Sawickiego jest imponujące. Kształcił się podyplomowo w zakresie seksuologii klinicznej, współpracuje z Instytutem Terapii Seksuologicznej SPLOT i prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku seksuologia kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Kiedy premiera nowego "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Zadaniem nowego trio będzie nie tylko połączenie singli w pary, ale także towarzyszenie im w pierwszych tygodniach małżeństwa. Widzowie z pewnością z zapartym tchem będą śledzić, czy ich wiedza i doświadczenie pomogą uczestnikom zbudować trwały związek oparty na wzajemnym zrozumieniu i bliskości.

Nowy sezon programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" z udziałem nowych ekspertów będzie emitowany wiosną 2027 roku w TVN. Tymczasem producenci już poszukują odważnych singli do kolejnej edycji. Osoby gotowe na małżeństwo z nieznajomym mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej earlgreyfilm.com.

Nowi eksperci Ślubu od pierwszego wejrzenia: Diana Homa, Michał Sawicki i Alina Adamowicz. Więcej w serwisie SE.
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