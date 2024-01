Robert Janowski o potencjalnym powrocie do TVP. Pójdzie w ślady Orłosia?

Anna Dymna zarobiła grosze za CAŁY FILM! To wstyd, jak ją potraktowali na planie. "Nic to nie umie"

Po odejściu z TVP Robert Janowski znalazł swoje miejsce w Polsacie. Od kilku sezonów spełnia się w roli jurora w "Twoja twarz brzmi znajomo", pracuje także w teatrze i koncertuje. Dotychczas nie komentował zmian, jakie zaszły w TVP, jednak wreszcie zdecydował się na kilka ważnych słów do telewidzów. W rozmowie z Onetem, prezenter i muzyk przyznał, że pokłada spore nadzieje w nowych władzach telewizji publicznej i kibicuje im w pracy. "Wierzę, że są u sterów ludzie kompetentni, którzy wiedzą, co robią. Brakuje nam wszystkim cierpliwości, ale czas jest najlepszym lekarstwem i uważam, że zarówno rządzący jak i my, widzowie, bardzo go teraz potrzebujemy" - cytuje Janowskiego serwis.

Robert Janowski pójdzie w ślady Macieja Orłosia? Wróci do TVP?

W rozmowie nie mogło nie paść pytanie o potencjalny powrót Janowskiego do "Jaka to melodia?" i TVP. Przywołano nawet przykład Macieja Orłosia, który nie zastanawiał się ani chwili i od czwartku, 4 grudnia, ponownie stanął przed kamerami "Teleexpressu" czym wywołał falę pozytywnych opinii. jego przykład pokazał, ze widzowie tęsknią za dawnymi prezenterami i chętnie widzieli by ich ponownie w ulubionych formatach. Robert Janowski jest jednak na razie dość zajęty. Właśnie przygotowuje się do jubileuszowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo", ma także inne zobowiązania zawodowe. - Staram się nie planować, bo czasy pandemii pokazały nam wszystkim, że jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, powiedz mu o swoich marzeniach. Chcielibyście, by wrócił?

