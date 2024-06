Roxie bez stanika pracuje do późna w nocy! Od tych zdjęć robi się gorąco

To Andrzej Grabowski wyznał po śmierci Kipiel-Sztuki. Dlaczego nie było go na pogrzebie?

Roxie jest gwiazdą młodego pokolenia, uwielbianą przez tłumy fanów. Niezwykle zdolna 19-latka pięknie śpiewa, i jak się okazało w ostatnim "Tańcu z gwiazdami", równie świetnie tańczy. Młodziutka gwiazda ma także wielu fanów skoncentrowanych na jej wdzięku i urodzie. I chętnie z tego korzysta.

Roxie jak espresso

Głośnym echem odbił się występ Roxie na ostatnim festiwalu w Sopocie. Gwiazda wyszła na scenę w czarnym stroju, do złudzenia przypominającym bieliznę. Zrobiło się bardzo sexy, co nie wszystkim widzom przypadło do gustu.

- I'm working late 'cause I'm a singer✨ - napisała Roxie pod serią nowych zdjęć na Instagramie. W tłumaczeniu brzmi to tak: - Pracuję do późna, bo jestem piosenkarką✨. W ten sposób wokalistka odniosła się zabawnie do hitu innej gwiazdy muzyki pop, "Espresso" Sabriny Carpenter.

Upały Roxie niestraszne

Na zdjęciach umieszczonych w poście Roxie widzimy wokalistkę w studio nagraniowym, z wielkim mikrofonem przy ustach. Wyraźnie widać, jak gwiazda ubrała się do pracy. Można powiedzieć tak: Roxie upały niestraszne.

Roxie zalożyła na siebie dżinsy biodrówki, a na górę niezwykle powycinany top. Wyraźnie widzimy, że gwiazda nie założyła stanika. Efekt podkreślają pozy, w jakich piosenkarka pręży się do aparatu. Możecie to zobaczyć w naszej galerii zdjęć.

Co na to Kevin?

Młodziutka gwiazda polskiej piosenki od niedawna jest szczęśliwą żoną Kevina Mgleja. Ciekawe, co małżonek powie na widok "stroju roboczego" Roxie. Fani są oczywiście zachwyceni.

- woow jaka sliczna 😍😍

- czekamy na nowości!!❤️‍🔥

- 🔥🔥🔥

- przepiękna🫶🏻

- 😍😍😍

- ❤️❤️❤️

Pod postem Roxie pojawiły się też negatywne komentarze, na które piosenkarka nie odpowiedziała. Za to nie można już ich przeczytać na jej profilu na Instagramie.