Rusin wydała fortunę na sądy. „Wygrałam sześć procesów i jestem na minusie!”

Kinga Rusin nie owija w bawełnę. Jej słowa są mocne i szczere do bólu:

Wygrałam PRAWOMOCNIE 6 procesów sądowych, a i tak jestem poszkodowana.

Jej historia to prawdziwa przestroga dla przedsiębiorców – szczególnie tych, którzy ufają partnerom biznesowym. Byli wspólnicy dziennikarki i współtwórczyni marki kosmetyków naturalnych nie tylko nie wypłacili jej zasądzonych kwot (ponad milion złotych!), ale jeszcze – jak twierdzi Rusin – podjęli działania mające na celu zniszczenie brandu, który sama zbudowała od podstaw.

Rusin w sądach od lat. „To była taktyka na zmęczenie”

Jak wyznaje dziennikarka, kiedy próbowała się bronić, zalała ją fala pozwów. Sprawy toczyły się równolegle w kilku sądach.

Zasypali mnie pozwami. Ze swojej spółki zrobili nie mającą majątku wydmuszkę

– pisze Rusin. Jej zdaniem, cała strategia opierała się na założeniu: nawet jeśli przegrają, nie zapłacą, bo firma „nic nie ma”. Efekt? Pomimo wygranych spraw, dziennikarka nie zobaczyła ani grosza z zasądzonych kwot. Co więcej – po latach batalii musi… opublikować oświadczenie, bo jedna z jej wypowiedzi z 2016 roku została oceniona różnie przez dwa różne sądy.

Dziennikarka relacjonuje, że wydała fortunę na obsługę prawną, spędziła wraz z partnerem Markiem Kujawą setki godzin na salach sądowych i analizując tysiące stron dokumentów. Jej post nie pozostawia złudzeń: walka o sprawiedliwość w polskim systemie prawnym to maraton z przeszkodami.

Oni zarobili. Ja wygrałam papier wart tyle, co papier

– podsumowuje z goryczą.

Zobacz też: Sukces córki Kingi Rusin. Dzieło Igi Lis na prestiżowym festiwalu! "To film o międzypokoleniowej miłości"

Nie poddaje się. Jest kolejny pozew!

Pomimo zmęczenia, Kinga Rusin nie zrezygnowała. Zdecydowała się na kolejny krok: złożyła prywatny pozew przeciwko Magdalenie Hajduk-Naklickiej – byłej wspólniczce i prezesce spółki, którą Rusin określa jako „wydmuszkę”. Jej apel nie jest tylko osobistym rozliczeniem – to także wezwanie do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, by zajął się systemową ochroną wierzycieli. Bo jak pyta Rusin: „Czy w Polsce uczciwy przedsiębiorca ma jakiekolwiek szanse z cwaniakiem znającym luki w systemie?”. Po 9 latach batalii jej odpowiedź brzmi: „NIE”.

Zobacz: Kinga Rusin porzuciła karierę w mediach dla podróży. Tęskni za telewizją?

W galerii screeny, które mówią wszystko

Kinga Rusin zamieściła w mediach społecznościowych obszerne materiały – screeny, wycinki, komentarze – które pokazują kulisy sprawy. Ma być to nie tylko dokumentacja, ale i ostrzeżenie dla innych przedsiębiorców, a może i początek dyskusji o reformie systemu.