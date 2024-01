Sandra Kubicka obchodzi 29. urodziny! Nie uwierzycie, o co poprosiła bliskich!

Sandra Kubicka to jedno z najgorętszych nazwisk polskiego show-biznesu, najpierw mogliśmy podziwiać ją w programie "Taniec z gwiazdami", następnie Sandra Kubicka została gospodynią pierwszego sezonu show "Love Me Or Leave Me", w którym zakochane pary sprawdzały swoją gotowość do ślubu. Pod koniec poprzedniego roku w jej życiu wydarzyły się wielkie zmiany! Wspólnie z Baronem ogłosili światu swoje zaręczyny, a kilka tygodni później pochwalili się radosną nowiną o ciąży modelki! Gwiazda z okazji swoich 29. urodzin miała do bliskich nietypową prośbę! Zobaczcie, o co poprosiła!

Sandra Kubicka obchodzi 29. urodziny! Miała do bliskich wyjątkową prośbę!

Modelka z okazji urodzin postanowiła wypowiedzieć się na temat marzeń i życzeń. Napisała, że od dawna nie zależy jej na rzeczach materialnych. Swoich bliskich poprosiła o jedną, wyjątkową rzecz.

- Wszystkich poprosiłam, aby nie kupowali mi żadnych prezentów, najpiękniejszym prezentem dla mnie będzie wspólnie spędzony czas - podkreśliła na Instagramie.

W dalszej części dodała również, czego sobie życzy w ten wyjątkowy dzień.

- Chcę być zdrowa, bo bez zdrowia nie mam nic. Chcę, aby nasz syn urodził się zdrowy. Chcę, aby Alek i nasza rodzina była zdrowa, żebyśmy mogli wszyscy cieszyć się sobą jak najdłużej. Oby ten spokój, o którym długo marzyłam, trwał dalej - dodała.

