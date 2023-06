Sebastian Karpiel-Bułecka ma przechlapane! Ogromna awantura o psa. "Brak słów", "przykry widok"

Sebastian Karpiel-Bułecka jest mężem Pauliny Krupińskiej, z którą ma syna i córkę, która w zeszłym roku zaczęła trenować judo. - Moja córeczka została judoczką?? I love it - pisał dumny tata w mediach społecznościowych, ku uciesze internautów Tym razem jego wpis opatrzony kłopotliwą fotografią nie wywołał entuzjazmu wśród dużej części użytkowników Instagrama. Wszystko przez psa uwiązanego na łańcuchu. "Bućko i jego buda w Stylu Zakopiańskim:)" - tak podpisał fotkę Sebastian Karpiel-Bułecka. Nie trzeba było czekać na to, aż wybuchnie awantura. "Widać jakie koło zatoczył na łańcuchu, brak trawy. Szkoda pieska", "Typowe - pies na łańcuchu. Czy tak trudno zrobić chociaż ogrodzony wybieg dla psa? Brak słów", "Przykry widok", "Jakby radości nie widać...pies i łańcuch typowe dla polskie kultury... dramat... a miskę czy coś na wzór miśki ma z wodą chociaż? - burzyli się internauci. Wokalista grupy Zakopower i mąż Pauliny Krupińskiej próbował odpierać ataki. "Ten pies stacjonuje na bacówce. Ma miskę. W ciągu dnia biega za owcami i jest szczęśliwy, mimo tego, że nie widzi Pani tego na zdjęciu…. A co do polskiej kultury to ja jestem miłośnikiem - podkreślił Sebastian Karpiel-Bułecka. Miłośników psów chyba jednak nie przekonał...

