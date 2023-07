Słynna córka wójta z Rancza ma już 42 lata! Padliśmy na widok jej gorących zdjęć. Przepiękna kobieta!

Serce nam pękło, gdy dowiedzieliśmy się, co z rzeczami zmarłego synka zrobiła Magdalena Stępień. Wierzyła, że dzięki temu poczuje jego obecność

Marta Chodorowska szerszej publiczności dała się poznać przede wszystkim jako Klaudia Kozioł, czyli córka wójta z "Rancza". Obok występującego w podwójnej roli (wójta i księdza) Cezarego Żaka, Ilony Ostrowskiej, Pawła Królikowskiego, Artura Barcisia czy Franciszka Pieczki Marta Chodorowska była jedną z najważniejszych postaci kultowego serialu. Grana przez nią bohaterka chodziła jeszcze do szkoły i co chwila zmieniła swój obiekt westchnień. Jej sercowe rozterki bawiły widzów do bez. Po tym, gdy zdecydowano się zakończyć kręcenie kolejnych odcinków serialu "Ranczo", Marta Chodorowska zaczepiła się w kilku innych produkcjach (m.in. w "M jak miłość"), ale i tak w pamięci większości fanów na zawsze zostanie córką wójta z "Rancza". Swoją drogą serialowy ojciec Klaudii, czyli Cezary Żak, rok temu dowcipnie skomentował jedno z odważnych zdjęć Marty Chodorowskiej. "Córciu, na rany Boga, bo się zapomnę!" - dowcipkował w mediach społecznościowych aktor. A gorących zdjęć córki wójta z "Rancza" w sieci nie brakuje. Zobacz w naszej galerii, jak od czasów legendarnego serialu zmieniała się Marta Chodorowska. Dziś jest przepiękną 42-letnią kobietą, a jej zdjęcia rozpalają wyobraźnię... Od 8. slajdu widać najnowsze zdjęcia aktorki.