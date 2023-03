Paulina Smaszcz to celebrytka, o której głośno zrobiło się za sprawą Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. Jako była partnerka dziennikarza TVP postanowiła żywo komentować wszystko, co działo się wokół niego po oficjalnym ogłoszeniu związku z aktorką znaną z "M jak Miłość". Smaszcz kolejnymi swoimi wypowiedziami budziła coraz większe kontrowersje i do dziś nie schodzi z czołówek serwisów plotkarskich, co rusz dolewając oliwy do ognia. Teraz, jak donosi Pudelek, Paulina Smaszcz "idzie w zaparte", twierdząc, że kampania przeciwko Kurzajewskiemu i Cichopek została "rozkręcona z myślą o jej synach, którzy mieli zostać "oszukani" przez ojca". Co myślą o tym Franciszek i Julian? Właśnie wyszło na jaw, co zrobił 17-letni Julian. To może zaboleć celebrytkę.

Smaszcz wpadnie w szał, gdy zobaczy, co zrobił jej 17-letni syn. Wymowny gest Juliana

Franciszek i Julian to synowie Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego. Obecnie mieszkają za granicą - starszy syn we Włoszech, a młodszy w Holandii. Do tej pory milczeli i nie komentowali postępowania żadnego z rodziców. Pudelek donosi jednak o czymś, co zrobił 17-letni Julian.

"O tym, po której stronie konfliktu opowiedział się 17-letni Julek można wywnioskować, przeglądając listę osób, które "followuje" na Instagramie. Wśród obserwatorów próżno szukać Pauliny Smaszcz, za to nie brakuje Macieja Kurzajewskiego, a nawet jego narzeczonej, Katarzyny Cichopek, która - według "kobiety-petardy" - kompletnie nie angażuje się w życie rodzinne partnera. Za to "babcia-petarda" ewidentnie ingeruje w nie aż za bardzo, czego efekty widać gołym okiem...", napisał Pudelek.

Zaskoczeni?

