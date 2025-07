Sylwia Gliwa szuka miłości! Na nocnej imprezie nie mogła się opędzić od adoratorów

Piękna Sylwia Gliwa kusi adoratorów na nocnej imprezie

W ostatni weekend aktorka zaszalała! Sylwia Gliwa tańczyła, popijała drinki i świetnie się bawiła w modnym barze w Fabryce Norblina. Jak donieśli nam świadkowie - była adorowana przez licznych mężczyzn. Co chwilę rozmawiała z innym! Zdjęcia wskazują jednak na to, że świetnie bawiła się w ich towarzystwie. Dawała się zagadywać, wychodziła z nimi na zewnątrz i tańczyła na parkiecie. Każdemu poświęciła odrobinę swojej uwagi, aż jej się zeszło do prawie 2 w nocy!

Aktorka, która od 2003 roku jest jedną z najjaśniejszych gwiazd w TVN-owskim serialu "Na Wspólnej", ma za sobą kilka niezbyt udanych doświadczeń miłosnych.

Burzliwe życie uczuciowe Sylwii Gliwy

Przed laty Sylwia Gliwa między innymi była łączona z Borysem Szycem czy Janem Wieczorkowskim. W 2011, po roku znajomości, poślubiła kierowcę rajdowego, Marcina Biernackiego. Mają razem syna, Aleksandra, ale rozstali się 8 lat po ślubie. Mąż oskarżał Sylwię o... znęcanie się nad nim. Dziś syn aktorki nawet z nią nie mieszka...

Inny skandal obyczajowy Sylwia Gliwa wywołała, gdy związała się... z licealistą, 19-letnim Szymonem Paneckim. Związek z 12 lat młodszym maturzystą zakończył się po 2 latach. Wiele osób potępiało gwiazdę za tę "zakazaną" miłość. Aktorka ma też za sobą nieudaną relację z prezesem firmy informatycznej, Bogumiłem Ziębą.

Czy w Piano Barze szukała kolejnej miłości? A może jedynie chciała się dobrze bawić i czuć podziwiania? Sprawdźcie na naszych zdjęciach paparazzi, które znajdziecie w galerii pod tekstem.

