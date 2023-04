Sylwia Peretti wyznaje: "Zazdrość obudziła w nas nową namiętność". Zdradza też w jaki sposób rozpala zmysły męża!

Piękna Sylwia i jej przystojny mąż Łukasz stanowią doskonały duet na każdej płaszczyźnie życia. Wzajemnie się wspierają, a ogień w ich sypialni nie gaśnie. Niedawno celebrytka znalazła sposób, by jeszcze bardziej go podsycić. Sylwia Peretti wypuściła niedawno linię własnych perfum i nie ukrywa, że to również ich zapachem rozpylonym na ciele uwodzi swojego mężczyznę. Ich nazwa w tłumaczeniu na język polski brzmi „nieposkromiona”. I taka właśnie w życiu i w miłości jest nasza królowa życia. - Stworzyłam coś, co jest zapachowym odzwierciedleniem mojego charakteru. Ich nazwa mówi sama za siebie - nieposkromiona. I taka właśnie jestem. Także w relacji intymnej z moim mężem. Moje perfumy są niesamowicie seksualne i sensualne. Jest w nich na pewno troszkę porno, ale takiego zdrowego. Lubię otulić nimi swoje ciało przed gorącą nocą z ukochanym, ale przede wszystkim lubię seks - mówi „Super Expressowi” Sylwia, która zwraca uwagę na rolę zapachu drugiego człowieka w relacji intymnej. - Tak jak od miłości do nienawiści, tak od dobrego zapachu do seksu jest bliska droga. W drugiej osobie często pociąga nas zapach, choć nie zawsze ten narzucony przez kosmetyki, ale żeńskie i męskie feromony, które sprawiają, że ludzi do siebie przyciąga - twierdzi celebrytka. - Seks jest dla mnie bardzo ważny i przede wszystkim zdrowy - dodaje. Gwiazda wyznała nam również, że jakiś czas temu w jej relacji z mężem pojawiła się nutka zazdrości. Nie niepokoi się jednak tym faktem, a wręcz przeciwnie. Według Sylwii zazdrość może być podniecająca. - Kiedyś wydawało mi się, że mój Łukasz nie jest o mnie zazdrosny i nawet często to podkreślał, ale niedawno coś się zmieniło i sam mi powiedział, że poczuł nutkę zazdrości, gdy zobaczył wokół mnie wianuszek mężczyzn. To było niesamowicie pozytywne dla mnie uczucie. Szczerze mówiąc bardzo się ucieszyłam, że po ośmiu latach naszego związku usłyszałam, że mąż jest o mnie zazdrosny. Momentami nawet nie zastanawiałam się, czy między nami nie ma zbyt dużej przyjaźni, że nie ma tej zazdrości, a tu proszę nagle obudziła się przy okazji nowa namiętność. Jemu też spodobało się, że ucieszyłam się z tej zazdrości - uśmiecha się Peretti.

Krzysztof z „Sanatorium miłości”: Jak nie ma seksu to ze związku nic nie będzie! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.