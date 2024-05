Syn Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy poważnie chory?! Wincent już się z tym urodził. Bardzo płakał przy badaniu! - ZDJĘCIA

Szokujące wieści o stanie zdrowia syna Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy! W lutym Vincent skończył dwa lata i już trafił do specjalisty. Okazuje się, że syn gwiazd urodził się z wadą, której nie pozbędzie się do końca życia! Opozda opublikowała na swoim profilu na Instagramie WIDEO film WIDEO z badania, podczas którego jej synek płakał. Vincentowi nie spodobało się urządzenie, z którym nie będzie się rozstawał! Czy jest szansa, że stan zdrowia syna pogodzi zwaśnionych rodziców, Antka Królikowskiego i Joannę Opozdę? Zobacz, co będzie musiał nosić Vincent w GALERII ZDJĘĆ!