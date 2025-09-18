Syn Cichopek nie przyjedzie na jej ślub z Kurzajewskim. 16-latek zamieszkał SAM w Argentynie

Syn Cichopek i Hakiela wyjechał z Polski

Trzy lata po romantycznych zaręczynach Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zamierzają stanąć na ślubnym kobiercu. Kilka dni temu portale podały dokładną datę wydarzenia. Padło na 25 października tego roku. Cichopek i Kurzajewski planują skromną uroczystość w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny. Dlatego aktorce jest tym bardziej przykro, że tego dnia nie będzie z nią obojga dzieci.

Córka aktorki z pierwszego małżeństwa z Marcinem Hakielem (42 l.) już nie może doczekać się imprezy ślubnej mamy. Niestety, 16-letni Adam będzie wtedy daleko od domu.

- Helenka bardzo się cieszy i szykuje na ślub mamy. Ona ma 12 lat. To dla niej wielka frajda. Adama niestety nie będzie - ujawnia w rozmowie z nami osoba z otoczenia aktorki.

Jak się bowiem okazuje, syn Cichopek i Hakiela wyleciał na wymianę uczniowską aż do Argentyny. Chłopak spędzi tam cały rok. Ominie go więc ślub mamy.

Kasia jest zasmucona. Chciałaby mieć tego dnia przy sobie oboje swoich dzieci. Ale przyjazd z Argentyny do Polski to wielka wyprawa. Podróż w jedną stronę potrafi trwać nawet 30 godzin, z męczącymi przesiadkami

- mówi nasz rozmówca, który otrzymał już zaproszenie na ślub i zna jego szczegóły. Prosi jednak o anonimowość.

ZOBACZ TAKŻE: Ale obciach! Kasia Cichopek niemiłosiernie zbesztana przez uczestnika programu "Rolnik szuka żony"

Mimo wszystko przygotowania trwają. Dawno wybrano miejsce ceremonii. Ma to być jedno z malowniczych miejsc w Polsce. Kasia dopieszcza też swoją kreację, którą specjalnie dla niej tworzy ponoć projektantka Viola Piekut.

Cichopek krótko o ślubie: "Nie mam obrączki" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.