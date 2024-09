Szaleństwo! Prawdziwy tłum gwiazd na nagraniu "Moja i twoja nadzieja" dla powodzian. Kogo zabrakło?

Co za strata! Nie żyje gwiazdor "The voice senior"! Był w drużynie Cugowskiego

O tym, że powstanie nowa wersja przeboju Katarzyny Nosowskiej i zespołu Hey "Moja i twoja nadzieja" pisaliśmy wczoraj. Dziś już do sieci wyciekły zdjęcia z tego wydarzenia. To prawdziwe szaleństwo! Wokół Nosowskiej zebrały się wielkie nazwiska legendarnych gwiazd i młodych, którzy dopiero rozkręcają karierę. Jednak niezależnie od swojej aktualnej pozycji w show biznesie, wszyscy wokaliści zaśpiewali pięknie, zgodnie i z najwyższym oddaniem. Na nagraniach widać, że wielu osobom pociekły łzy, a na koniec mocno się przytulali. Kto zagrał dla powodzian nową wersję "Moja i twoja nadzieja"?

Kto zaśpiewał dla powodzian

Katarzyna Nosowska

Edyta Bartosiewicz

Zbigniew Hołdys

Alek Baron

Kamil Bendarek

Kayah

Natalia Kukulska

Andrzej Piaseczny

Natalia Shroeder

Małgorzata Ostrowska

Ania Wyszkoni

Kasia Kowalska

Oskar Cyms

Tomasz Organek

Natalia Przybysz

Boska

i wielu innych artystów, których nie sposób na raz wymienić. Zdjęcia z tego wydarzenia zobaczysz w naszej galerii. Kogo zabrakło na nagraniu?

W studiu radiowej Trójki na ul. Myśliwieckiej w Warszawie nie pojawiły się gwiazdy, które zapełniają stadiony: Dawid Podsiadło i Sanah. Na zdjęciach nie widać też uroczego rodzeństwa Kasia i Jacek Sienkieiwcz z Kwiatu Jabłoni. Nie wiadomo dlaczego, nie wzięli udziału w tej imprezie, może nie dostali zaproszenia, a może nie mieli czasu.

"Moja i twoja nadzieja to nowe "We Are the World"?

O co dokładnie chodzi z nagraniem nowej wersji "Moja i twoja nadzieja"? Całość przedsięwzięcia do złudzenia przypomina amerykańską, wielką inicjatywę sprzed lat. Wtedy do Michael Jackson skrzyknął największe światowe gwiazdy muzyki na nagranie charytatywnego singla "We Are the World". Celem było zebranie funduszy dla głodujących w Afryce. Dziś nagranie z tej wzruszającej imprezy można oglądać w postaci filmu dokumentalnego na Netflixie. Czy "Moja i twoja nadzieja" Nosowskiej ma szansę powtórzyć sukces ekipy Jacksona?

Powstanie nowej, charytatywnej wersji piosenki "Moja i Twoja Nadzieja" ogłosiła TVP. W ten sposób telewizja publiczna chce przynieść pomoc polskim powodzianom. Szczytny cel wspierają nie tylko śpiewające gwiazdy i muzycy, a także partnerzy. Piosenka ma podnieść na duchu poszkodowanych, ale także nakierować odbiorców na zrzutki, które finalnie przyniosą im realną pomoc. Premiera teledysku ma mieć miejsce najbliższym tygodniu - teraz możesz zobaczyć fragmenty nagrań w naszej galerii zdjęć.

