Szok! Celebrytka Paulina S. w potężnych tarapatach. Jest akt oskarżenia

Sprawą Pauliny S. zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście. Akt oskarżenia trafił do sądu rejonowego. - Oskarżoną jest Paulina S., której zarzucono nielegalne przetwarzanie danych osobowych innej osoby w sieci Internet poprzez ujawnienie jej danych adresowych na jednym z portali społecznościowych - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna. Dodał on, że "przesłuchana w charakterze podejrzanej Paulina S. nie przyznała się do zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień". Przewinienie, którego miała dopuścić się celebrytka znana m.in z TVP, zagrożone jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Do opisywanego zdarzenia miało dojść w czerwcu 2023 roku. Paulina S. miała opublikować w mediach społecznościowych zdjęcie pozwu, który otrzymała od obecnej partnerki swojego byłego męża.