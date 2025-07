To miała być produkcja z wielkim rozmachem i gwiazdorską obsadą. Jeszcze niedawno Telewizja Polska zapowiadała serialową ekranizację „Lalki” Bolesława Prusa. Teraz na jaw wyszły nowe fakty.

Za kamerą miał stanąć Krzysztof Lang, a w rolach głównych - Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Sensacją był ogłoszony powrót na ekran po 30 latach Marka Kondrata, który miał zagrać Ignacego Rzeckiego. Zdjęcia planowano na 2025 rok. Tymczasem sytuacja zmieniła się diametralnie. TVP wycofuje się z projektu. Co dalej z „Lalką”? Odpowiedź zaskakuje.

TVP nie chce konkurować z Netflixem

Jak wynika z informacji ujawnionych przez profil Kino Alert na platformie X, publiczny nadawca zrezygnował z realizacji serialu już wiosną 2025 roku. Producent filmu, Radosław Drabik, przyznał, że decyzja miała związek z działaniami konkurencji. Chodzi o planowaną adaptację "Lalki" przygotowywaną przez Netflix. Produkcja platformy streamingowej ma być gotowa wcześniej, co miało wpływ na decyzję TVP.

Serialowa "Lalka" z Dorocińskim była przygotowywana przez Drabika dla TVP, ale obecnie telewizja nie jest już partnerem projektu. Umowa nie została podpisana, a jedynie istniała ustna deklaracja współpracy.

Oficjalnie nie ma TVP w tej produkcji, jest jedynie deklaracja. Finalnie powróciłem do skracania scenariusza do 2,5h kinowej superprodukcji, którą chciałem realizować od początku

- powiedział Drabik w Kino Alert.

Zamiast serialu TVP - kinowa "Lalka"

W tej sytuacji twórcy wrócili do pierwotnego planu - ekranizacji kinowej. Według najnowszych zapowiedzi, film ma trwać około dwóch i pół godziny. Czy tyle wystarczy, by opowiedzieć najważniejsze wątki powieści? Serial na pewno dałby przestrzeń do zabawy szczegółami, których w powieści Prusa nie brakuje. Co istotne, nie wiadomo, czy film trafi do emisji w TVP, czy też znajdzie innego dystrybutora.

Dla widzów oznacza to jedno: zapowiadany z pompą serial prawdopodobnie nigdy nie powstanie. A szkoda - medialne przecieki o obsadzie i zaangażowaniu TVP wzbudziły spore zainteresowanie. Teraz cała uwaga skupi się na produkcji Netflixa.

Netflix wygrał wyścig?

W wersji platformy streamingowej w głównych rolach wystąpić mają Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchardt. Na razie nie wiadomo, który projekt pojawi się szybciej. W tej niejasnej sytuacji "wyścig na Lalki" może wygrać nie TVP, a światowy gigant.

Czy TVP wróci jeszcze do tematu serialu? Prawdopodobnie, jeśli ekranizacja powstanie, będzie to już zupełnie inny projekt. To zwrot akcji, którego niewielu się spodziewało.

TVP zrezygnowała z serialu "LALKA"?„Późną wiosną 2025 r. TVP wycofała się jednak z serialu, argumentując decyzję powstawaniem produkcji Netfliksa. Finalnie powróciłem do skracania scenariusza do 2,5h kinowej superprodukcji, którą chciałem realizować od początku” – mówi Drabik. pic.twitter.com/bZWarUIYef— Kino Alert (@KinoAlertPL) July 7, 2025

Sonda Która obsada głównych rol w "Lalce" jest Twoim zdaniem najlepsza? 1968 - film 1977 - serial 2025 - film TVP/Gigant Films 2025 - serial Netflix