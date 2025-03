Szok?! Psychiatra o rozwodzie Kubickiej. Mocne słowa!

Sandra Kubicka w niedzielę 9 marca ogłosiła rozwód z Baronem. Okazało się, że pozew złożyła już w grudniu 2024 roku, czyli w trakcie przeprowadzki do zbudowanego wspólnie domu. Małżeństwo zawarli 6. kwietnia tego samego roku, a kilka miesięcy później na świat przyszedł ich syn Leonard. Portal Świat Gwiazd poprosił psychiatrę Tomasza Pissa z o komentarz do całej tej sytuacji. Jego diagnoza zachowania Kubickiej do "przyjemnych" nie należy. Poznaj szczegóły!