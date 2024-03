Nikt nie zwrócił uwagi na to, co Ewa Kasprzyk na wizji powiedziała do Roksany Węgiel o jej narzeczonym! Roxie zapamięta to na zawsze

Śmierć Żory Korolyova. Tancerz miał tylko 34 lata

Żora Korolyov miał talent, sławę i pieniądze. Pochodzący z Ukrainy tancerz w młodym wieku zyskał ogólnopolską popularność, dzięki udziałowi w programie "Taniec z gwiazdami". Wystąpił w sześciu edycjach show (trzy razy, gdy program emitowany był w TVN, i trzy razy w Polsacie) i tańczył w parze z takimi gwiazdami jak: Dominika Gwit, Kasia Cerekwicka czy Isis Gee. 21 grudnia 2021 roku gruchnęła straszna wiadomość! Media podały informację, że Żora Korolyov nie żyje. Miał tylko 34 lata. Nikt się nie spodziewał tak starsznej informacji. Po jego nagłej śmierci przeprowadzona została sekcja zwłok. - Informuję, że prokuratura dysponuje wstępnymi wynikami przeprowadzonej sekcji zwłok. Dobro postępowania, jak również rodziny zmarłego nie pozwala na ich przedstawienie. Wskazuję przy tym, że prokuratura oczekuje na ostateczną opinię sądowo-lekarską, dotyczącą przyczyny zgonu pokrzywdzonego" - mówiła nam Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Na co zmarł Żora Korolyov? Na jego pogrzeb przyszło wiele gwiazd programu "Taniec z gwiazdami"

Wszyscy zastanawiali się, jakie były przyczyny śmierci tancerza. Na co naprawdę zmarł Zora Korolyov? Według naszych ustaleń, powodem śmierci gwiazdora parkietu było zapalenia mięśnia sercowego. - Był dziś bardzo zabiegany, miał iść na trening. Zasłabł w domu, gdzie znalazła go jego ukochana. Wezwano karetkę, jednak mimo reanimacji zmarł - mówiła nam znajoma uczestnika sześciu edycji programu "Taniec z gwiazdami". Pogrzeb Żory Korolyova odbył się 5 stycznia 2022 roku. Wśród żałobników pojawiło się wiele gwiazd "Tańca z gwiazdami". Na ostatnie pożegnanie przyjaciela przyszli m.in.: Jacek Jeschke, Ewa Szabatin, Tomasz Barański, Jan Kliment i Rafał Maserak. Podczas homilii ksiądz w pięknych słowach wspominał tancerza. - Tańcz Żorka, tańcz i nie przestawaj. Do zobaczenia w raju - powiedział na zakończenie kazania. Wzruszające przemówienie wygłosiła także partnera Żory Korolyova Ewelina Bator. - Lawina wspierających wiadomości, telefonów i morze łez, które po Tobie zostały, to tylko dowód na to, jak wiele dla nas wszystkich znaczysz - podkreśliła. Dziś czas się pożegnać, do zobaczenia kochanie, dziękuję. Dziękuję, że dałeś mi tyle wspomnień, będę je nieść przez życie i pielęgnować. Musisz odejść, by być. Kocham Cię - dodała kobieta. W naszej galerii prezentujemy poruszające zdjęcia z pogrzebu Żory Korolyova.

Najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami nie doczekał także Cezary Olszewski, który w parze z Magdaleną Walach wygrał 7. edycję tanecznego show. Ciało tancerza znaleziono w jednym z hoteli w Ostrołęce. Gwiazdor miał 42 lata.