Programy takie jak „Randka w ciemno”, „Jaka to melodia” czy „Jak to leciało”, to kultowe teleturnieje dawnej telewizji. Choć wydaje się, że widzieliśmy je całkiem niedawno to niektóre z nich mają już kilkadziesiąt lat. Dlatego przygotowaliśmy dla Was quiz, w którym sprawdzicie swoją wiedzę o o tych niezapomnianych teleturniejach!

Te programy były kiedyś hitami w telewizji. Jak dobrze je znasz? Pytanie 1 z 10 „Idź na całość”. Kto był prowadzącym? Zygmunt Chajzer Tadeusz Zwiefka Sławomir Siejka Dalej