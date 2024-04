Teresa Lipowska szczerze o swoim zdrowiu. Dostała pewien zakaz od lekarza!

Teresa Lipowska to jedna z najbardziej popularnych polskich aktorek. Widzowie pokochali ją za rolę Barbary Mostowiak w kultowym serialu "M jak miłość". Mimo że jest na emeryturze, to nadal jest czynna zawodowo. Musi jednak dbać o swój stan zdrowia. Jak sama wyznała, dostała od lekarza pewien zakaz! Zobaczcie, co to takiego!