Agnieszka Maciąg i Robert Wolański przez lata tworzyli zgodną parę. Łączyła ich nie tylko miłość, ale również wspólne plany i marzenia. Jednym z nich był dom w Orłowcu w Sudetach, który miał stać się ich azylem, miejscem odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Po śmierci modelki ta przestrzeń nabrała jednak zupełnie innego znaczenia.

Robert Wolański nie ukrywał, że odejście żony całkowicie zmieniło jego życie. Fotograf dzielił się w mediach społecznościowych wspomnieniami o ukochanej, a niedawno opublikował również książkę "Historia pewnej miłości", w której opisał ich wspólne życie i uczucie, które trwało ponad dwie dekady.

Dlaczego mąż Agnieszki Maciąg sprzedaje ich dom?

Teraz okazuje się, że fotograf zdecydował się również na wyprowadzkę z domu, który dzielił z Agnieszką Maciąg. W rozmowie z Cezarym Wiśniewskim z "Faktu" opowiedział o kulisach tej decyzji. Jak się okazuje, nie była ona wyłącznie jego pomysłem. Ważny głos miała ich córka Helena, która nie potrafiła odnaleźć się w miejscu pełnym wspomnień o mamie.

Paradoksalnie to nie była w stu procentach moja decyzja, żeby się wyprowadzić, tylko propozycja Heleny. Powiedziała mi wprost, że źle znosi mieszkanie w miejscu, gdzie mamy nie ma i wszystko się wiąże ze wspomnieniami o niej. W związku z tym zaczęliśmy rozmawiać i szukać pomysłu na to, jak to można rozwiązać: czy zostać jeszcze jakiś czas, czy może spróbować z marszu, po prostu, żeby się nie rozklejać, nie rozpamiętywać we wspomnieniach. Myślę, że to była dobra decyzja, żeby to zrobić. Im szybciej, tym lepiej, myślę

- wyznał Wolański w rozmowie z "Faktem".

Jak pisaliśmy tutaj, luksusowy dom Agnieszki Maciąg i Roberta Wolańskiego został wystawiony w tzw. "niejawnej sprzedaży". Zajmuje się tym specjalna agencja, która ofertę pokazuje tylko wybranym, potencjalnym kupcom.

Imponująca posiadłość trafi w dobre ręce

Posiadłość znajduje się w Orłowcu w Sudetach (Góry Złote) i obejmuje ponad 8 hektarów terenu (m.in. własny las, polanę, wzgórze i potok). Główny dom ma około 400 m² (m.in. z biblioteką i widokiem na góry); na działce znajdują się też osobny dom gościnny, niezależne mieszkanie dla gości oraz letni pawilon ze strefą SPA.

Jak wynika ze słów Wolańskiego decyzja o sprzedaży domu powinna być zrealizowana, jak najszybciej. Ojciec i córka nie chcą "rozdrapywać starych ran"

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