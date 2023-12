Tomasz Kammel na ekranach telewizorów gości nieprzerwanie od ponad 25 lat. Rozpoznawalność zapewniła mu nie tylko kultowa "Randka w ciemno", ale także prowadzenie innych formatów, takich jak "Kawa czy herbata?", "Teleexpress", "Pytanie na śniadanie", "Dzieciaki górą!", "The Voice of Poland", "The Voice Kids". Prezenter prowadzi również najważniejsze wydarzenia transmitowane przez TVP jak na przykład: festiwal w Opolu, czy "Sylwester Marzeń". Co roku prezenter składa życzenia świąteczne i noworoczne, w tym roku pod życzeniami w komentarzach wybuchła prawdziwa burza! Poszło o zmiany w TVP!

Tomasz Kammel złożył życzenia i się zaczęło! Poszło o zmiany w TVP! Prezenter wdał się w dyskusję!

Wieloletni prezenter Telewizji Polskiej w tym roku zdobył się na bardzo szczere życzenia, życzył sobie i swoim obserwującym m.in. napisał, że w 2024 r. chce żyć w kraju: w którym "dziennikarze są obiektywni, i zamiast uprawiania polityki, rzetelnie relacjonują politykę, a także żyć w kraju, w którym różnica poglądów nie oznacza stania po drugiej stronie barykady; w którym ludzie potrafią jednoczyć się w imię czegoś, a nie tylko przeciwko czemuś. To rozsierdziło internautów! Ich reakcja była szokująca!

- Panie Tomaszu, a co pan robił do tej pory w TVPiS? Przykro. Nigdy pan się nie wypowiedział "na nie". Mam problem z panem - napisał jeden z internautów.

Prezenter TVP szybko pośpieszył z odpowiedzią.

- Nigdy nie wypowiadam się publicznie na tematy polityczne. Te sprawy załatwiam przy urnie. Takiego dokonałem wyboru - skwitował.

