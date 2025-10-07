Tomasz Wolny zdobył się na osobiste wyznanie. "Byłem ofiarą prześladowań"

"Nasz Nowy Dom": Tomasz Wolny i 15-letni Michał

W nadchodzącym odcinku, 8 października, widzowie poznają 15-letniego Michała – chłopca, który w swoim krótkim życiu doświadczył więcej niż niejeden dorosły. Jego mama jest ciężko chora i przebywa w specjalnym ośrodku, tata zmarł niedawno. Michał, mimo młodego wieku, przez długi czas sam opiekował się obojgiem schorowanych rodziców. Gdy sytuacja stała się dramatyczna, chłopcem zajęła się babcia.

W tej dramatycznej sytuacji zamiast wsparcia spotkał się z falą hejtu - wyzywano jego chorą mamę, jego wyśmiewano za wygląd.

"Nasz Nowy Dom": Tomasz Wolny z mocnym wyznaniem

Sprawa poruszyła Elę Romanowską, która postanowiła nie zostawić tego bez reakcji. Do programu zaprosiła Tomka Wolnego, dziennikarza, który – jak sam przyznał – zna problem przemocy słownej z własnego doświadczenia:

- Spotkanie z piętnastoletnim bohaterem Naszego Nowego Domu było dla mnie bardzo ważnym momentem. Oprócz fatalnych warunków bytowych ten młody człowiek musiał się zmagać też z hejtem wśród rówieśników. Doskonale znam ten problem z autopsji bo kiedy byłem chłopakiem w podobnym wieku sam stałem się ofiarą prześladowań

- wyznał Tomasz Wolny. Prowadzący "Halo tu Polsat" przygotował dla Michała i jego kolegów specjalne warsztaty poświęcone zjawisku hejtu.

Zobacz również: Tragiczne informacje z planu "Nasz nowy dom". Nie żyje uczestniczka programu, osierociła wnuczkę, którą wychowywała samotnie

Ekipa programu zajęła się także ich domem, który niestety znajdował się w bardzo złym stanie. To stary budynek, zbudowany przez panią Helenę i jej męża w czasach, gdy o materiały budowlane było niezwykle trudno. Ogrzewanie zapewnia jedynie stary, dymiący piec, a przez przegniłe podłogi do wnętrza wdziera się wilgoć.

To będzie odcinek pełen emocji! Zapewni to ekipa budowlana, która wyremontuje jego dom.