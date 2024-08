Top of the Top Sopot Festival 2024 to niewypał? Widzowie nie zostawili na nich suchej nitki

Wczoraj rozpoczął się Top of the Top Sopot Festival 2024. Jak się niestety okazuje, wydarzenie nie wszystkim przypadło do gustu. Widzowie zgromadzeni przed telewizorami w sieci zaczęli pisać, że już od początku widzą ogromne problemy natury technicznej.