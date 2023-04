Tragiczna śmierć gwiazd filmów porno. Były młode i niezwykle zagubione. Niezapomniani

Żona Rubika utyskuje na brak pomocy domowej: Najgorsze jest to, że..."

Sylvia Kristel (1952-2012) - holenderska aktorka znana z erotyku "Emmanuelle". Przez kilka lat była uzależniona od kokainy. Miała kilku mężów i wiele romansów. Z małżeństwa z belgijskim pisarzem i poetą Hugo Clausem (1929-2008) miała syna Arthura (ur. 1975). Zmarła w Amsterdamie w następstwie choroby nowotworowej (rak gardła i rak płuca z przerzutami do wątroby), kilka miesięcy wcześniej doznała udaru. Pochowana na katolickim cmentarzu św. Barbary w Utrechcie.

Linda Lovelace (1949-2002), właśc. Linda Susan Boreman - aktorka znana z filmu pornograficznego "Głębokie gardło". Zmarła w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. 30 lat wcześniej na skutek źle przeprowadzonej transfuzji krwi po wypadku samochodowym przeszła zapalenie wątroby, a w 1987 przeszczepiono jej nerkę. Jej prochy znajdują się w nieoznakowanym grobie w Parker Cemetery w Douglas County w stanie Kolorado.

Larry Flynt (1942-2021) - twórca pierwszego czasopisma pornograficznego „Hustler”, producent filmów pornograficznych. Miał udar mózgu, spowodowany przedawkowaniem środków przeciwbólowych. Poruszał się na wózku inwalidzkim po tym, gdy w 1978 został postrzelony przez Josepha Paula Franklina (1950-2013, wyrok śmierci przez podanie trucizny), seryjnego mordercę, rasistowskiego aktywistę i członka Ku Klux Klanu, którego zdenerwowało opublikowane w „Hustlerze” zdjęcie aktu miłosnego białej kobiety i czarnego mężczyzny. Zmarł we śnie w szpitalu w Los Angeles na niewydolność serca. Był pięciokrotnie żonaty. Jego czwarta żona Althea Leasure zmarła w 1987 roku w wieku 33 lat. Za przyczynę śmierci uznano utonięcie w wannie. Kobieta zemdlała z przedawkowania narkotyków i się utopiła. W chwili śmierci była w zaawansowanym stadium AIDS. Larry Flynt wydziedziczył swoją najstarszą córkę Tonyaię Flynt-Vegę, gdyż była działaczką chrześcijańską i sprzeciwiała się pornografii. Pochowany grobowcu rodziny Flynt w Lakeville w stanie Kentucky.

Savannah Gold (1984-2011) właśc. Natalie Heck - brytyjska aktorka filmów pornograficznych, zmarła na tętniaka mózgu. Rok wcześniej została napadnięta w swoim domu i ciężko zraniona w gardło. Gdy przyjechała karetka, leżała naga cała we krwi. Sprawca został skazany na osiem lat więzienia. Pochowana na Islington & St Pancras Cemetery w Londynie.

Karen Lancaume (1973-2005) - francuska aktorka filmów erotycznych, znana z filmu "Gwałt". Razem z mężem, didżejem Franckiem Cerrone występowała w filmach porno. Gdy mąż zaniemógł, został zastąpiony innym aktorem. Para szybko się rozwiodła. Popełniła samobójstwo poprzez przedawkowanie leków nasennych. Pozostawiła krótką notatkę: „Zbyt bolesne”.

Lolo Ferrari, właściwie Ève Vallois (1963-2000) - francuska aktorka porno, posiadająca nieoficjalny tytuł „kobiety z największymi piersiami na świecie”. Pseudonim "Lolo" zawdzięczała od francuskiego slangowego określenia piersi. Przyczyną zgonu było „mechaniczne uduszenie” związane z płytkim oddechem z powodu wagi swojego biustu. Pochowana w Grasse we Francji.

Lea De Mae, właśc. Andrea Absolonová (1976-2004) - czeska modelka i aktorka pornograficzna. W młodości uprawiała skoki do wody, zdobywając nawet brązowy medal ME. Z uwagi na poważąną kontuzję kręgosłupa nie pojechała na igrzyska do Atlanty w 1996. Potrzebując pieniędzy na treningi w 1998 roku wzięła udział w rozbieranej sesji zdjęciowej. Po zakończeniu kariery sportowej zaczęła występować w filmach porno. Była w związku z czeskim hokeistą Martinem Maškarincem. Podczas skoku spadochronowego straciła przytomność. Wykryto u niej guza mózgu. Zmarła na 17 dni przed 28. urodzinami. Pochowana na cmentarzu dablickim w Pradze.

August Ames, właściwie Mercedes Grabowski (1994-2017) - kanadyjska aktorka porno polskiego pochodzenia. W ciągu trwającej cztery lata kariery wystąpiła w 398 filmach pornograficznych. Popełniła samobójstwo przez powieszenie. Powodem miało być prześladowanie w mediach społecznościowych, po tym jak mówiła, że nie chce występować z aktorami mającymi występy w filmach dla homoseksualistów. Została skremowana, a jej prochy zostały rozsypane w jeziorze Sherbrooke w Kanadzie

Shyla Stylez (1982-2017), właśc. Amanda Hardy Friedland - kanadyjska aktorka pornograficzna. Wplątana w seksaferę z George’em Jaramillo, byłym pomocnikiem szeryfa hrabstwa Orange w Kalifornii. Zmarła podczas snu w domu swojej matki w Kolumbii Brytyjskiej.

Anna Moana Rosa Pozzi (1961-1994), znana jako Moana. Zadebiutowała w komedii erotycznej "Towarzysz podróży" w 1980 roku. Rok później zaczęła grywać w filmach porno, czym wywołała skandal, bo w tym czasie pracowała w programie dla dzieci. W 1992 roku wspólnie z Ciccioliną była współzałożycielką włoskiej Partii Miłości, której polityczny program obejmował legalizację domów publicznych, lepszą edukację seksualną oraz tworzenie parków "Love". Zmarła w klinice w Lyonie. Przyczyną śmierci aktorki był nowotwór wątroby. Jej młodsza siostra Maria 'Mima' Tamiko także była aktorką porno pod pseudonimem Baby Pozzi.

Yurizan Beltran lub Yuri Love (1986-2017) - amerykańska aktorka porno. Karierę w filmach rozpoczęła w wieku 19 lat, wcześniej była modelką erotyczną. Zmarła w swoim domu w wyniku przedawkowania narkotyków.

Lorissa McComas (1970-2009) - amerykańska aktorka pornograficzna, modelka erotyczna i modelka glamour. Karierę rozpoczęła jako jako striptizerka. Popełniła samobójstwo przypuszczalnie ze względu na kompleksowy zespół bólu regionalnego. Pozostawiła męża i syna.

Dakota Skye (1994-2021), właśc. Lauren Kaye Scott. W 2017 roku, po tym, jak uderzyła swojego chłopaka, muzyka Roberta Andersona, została aresztowana pod zarzutem pobicia domowego. Skye przyznała się do jazdy pod wpływem alkoholu. W 2020 roku trafiła do więzienia w Van Nuys. Zmarła na kanapie nieznanego przez siebie wcześniej mężczyzny. Koroner Hrabstwa Los Angeles umieścił ją na liście bezdomnych. Prawdopodobną przyczyną śmierci było zatrucie wielolekowe.

Kristina Lisina (1992-2021) - rosyjska aktorka porno znana jako Kristi Fox. Została znaleziona martwa po upadku z 22 piętra swojego bloku w St. Petersburgu. Znaleziono ją trzymającą monetę z napisem: "Zawsze jesteś w moim sercu".

Zoe Parker (1996-2020) - zmarła we śnie

Amber Rayne, właśc. Meghan Wren (1984-2016) - zmarła najprawdopodobniej w wyniku przedawkowania narkotyków.

Heather Sargent (1991-2022) znana jako Wednesday Nyte. Aktorka porno znana OnlyFans - portalu dla dorosłych. Zmarła w tajemniczych okolicznościach po wcześniejszym zaginięciu.

Toxic Fucker, właściwie Michał Kasprzak (1985-2020) - polski aktor porno oraz aktor filmowy i serialowy - m.in. "Klan", "Na Wspólnej", "M jak miłość" i "Dziewczyny z Dubaju". Zmarł w tajemniczych okolicznościach w swoim mieszkaniu na warszawskiej Pradze. Wiadomo, że do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Pochowany na cmentarzu komunalnym Nowej Soli w Otyniu.

Dahlia Sky (1989-2021) - popełniła samobójstwo, została znaleziona martwa w swoim samochodzie z raną postrzałową. Chorowała na raka piersi w ostatnim stadium.

Marilyn Chambers (1952-2009) - ikona filmów porno. Zmarł w Santa Clarita w Kalifornii z powodu krwotoku mózgowego i tętniaka spowodowanego chorobą serca. Jej prochy zostały rozsypane w Oceanie Spokojnym. Alexis Grace (1988-2016), właśc. Ashley Kearns - cmentarz w Saint Petersburg na Florydzie

Tara Wray (1982-2016) - amerykańska aktorka porno. W młodości miała raka jajnika. Od 2008 roku żona amerykańskiego muzyka Wayne' a Statica (1965-2014), który zmarł w wyniku przedawkowania leków połączonych z alkoholem. Wray zmarła 14 miesięcy później, popełniła samobójstwo w Parku Narodowym Joshua Tree w Kalifornii.

Kelly Jean Van Dyke (1958-1991) używała pseudonimu Nancee Kellee - amerykańska aktorka porno. Córka aktora Jerry' ego Van Dyke' a (1931-2018) i żona aktora Jacka Nance' a (1943-1996). Po kłótni z mężem, który zagroził rozwodem, po tym gdy dowiedział się, że żona znowu zażywa narkotyki, powiesiła się. Mówiła mężowi przez telefon, że popełni samobójstwo, gdy tylko się ten rozłączy. Traf chciał, że połączenie przerwała panująca burza. Felicia Tang (1977-2009) - aktorka porno pochodząca z Singapuru. Na cztery miesiące przed śmiercią związała się z Brianem Lee Randonem, pastorem, uczestnikiem reality-show "Kawaler do wzięcia". Mężczyzna został oskarżony o zabicie swojej partnerki w okrótny sposób. Przed procesem mógł wyjść z aresztu za kaucją w wysokości 2 mln dolarów. Na ciele Tang stwierdzono 320 ran, a w organizmie stwierdzono także obecność narkotyków. Obrona argumentowała, że kobieta dostała ataku padaczki po spożyciu środków odurzających. Ostatecznie Randon został uniewinniony. Sąd nie miał jednak wątpliwości, że Tang nie zmarła w sposób naturalny, a została zamordowana. Pochowana została na cmentarzu Rose Hills Memorial Park w Los Angeles. Hollie Stevens (1982-2012), właśc. Tia Kidwell Cash. Zmarła na raka piersi. Na krótko przed śmiercią przeszła mastektomię i poślubiła swojego partnera, komika i aktora Erica Casha. Pochowana na Floral Hills Cemetery w Kansas City.

Chyna (1969-2016), właśc. Joan Marie Laurer - amerykańska wrestlerka, kulturystka oraz aktorka telewizyjna i pornograficzna. Pozowała także dla Playboya. Zmarła po przedawkowaniu leków na nerwicę i bezsenność. Po kremacji, prochy wrzucono do Oceanu Spokojnego.

Brittany CoxXx (1978-2016), właśc. Adrian Cortez - transpłciowa aktorka porno. Karierę rozpoczynała jeszcze jako mężczyzna o ps. Stonie w gejowskich filmach porno. W 2005 roku przeszła operację płci. Z kariery w branży zrezygnowała w 2009 roku. Potem chorowała na zapalenie wątroby typu B. Wystąpiła w filmie "Borat".

Shauna Grant (1963-1984), właśc. Collen Marie Applegate - popełniła samobójstwo, była uzależniona od narkotyków. Rok przed śmiercią została kochanką handlarza narkotyków, który próbował wyciągnąć ją z nałogu. Gdy jednak został aresztowany, kobieta wpadła w depresję, na krótko wróciła na plan filmów porno. Odebrała sobie życie strzelając z pistoletu w głowę. Została pochowana na katolickim cmentarzu św. Michała w hrabstwie Dakota (Minnesota).

Megan Leigh (1964-1990), właśc. Michelle Schei - striptizerka i aktorka porno. Została znaleziona martwa w swoim domu w w hrabstwie Solano w Kalifornii. Popełniła samobójstwo strzelając sobie w głowę.

Jessica Jaymes (1979-2019), właśc. Jessica Redding. Została znaleziona martwa w swojej rezydencji w North Hills w Los Angeles. Za przyczynę śmierci uznano napad padaczkowy i chroniczne nadużywanie alkoholu.

Chloe Jones (1975-2005), właśc. Melinda Dee Taylor. Pracując jako dziewczyna do towarzystwa została ciężko pobita przez jednego z klientów. Chorowała na białaczkę, byłą także uzależniona od narkotyków i leków. Oficjalną przyczyną śmierci było uszkodzenie wątroby po po zastosowaniu Vicodinu. Zostawiła 9-letnią córkę i 8-letnie bliźniaki. Pochowana na Woodlawn Cemetery w Houston.

Savannah (1970-1994), właśc. Shannon Michelle Wilsey. Była związana m.in. ze Slashem, gitarzystą Guns 'n Roses. Odebrała sobie życie po zranieniu twarzy w wypadku samochodowym. Bodil Joensen (1944-1985) - duńska aktorka porno, uprawiająca seks ze zwierzętami. Miała własną fermę zwierząt. Pochowana na cmentarzu w Hojby w Danii.

Sexy Cora (1987-2011), właśc. Carolin Ebert Wosnitza - niemiecka aktorka porno. Wystąpiła w Big Brotherze. Zmarła w wieku 23 lat w wyniku zatrzymanie serca w trakcie szóstej operacji powiększenia piersi w klinice urody w Hamburgu. Pochowana na cmentarzu Ohlsdorfer Friedhof w Hamburgu.

Cathy Stewart (1956-1994), właśc. Catherine Patricia Greiner - francuska aktorka porno. Zmarła w wniku przedawkowania narkotyków.

Miriam Rivera (1981-2019) - pochodząca z Meksyku transpłciowa modelka i aktorka porno używająca imienia Victoria, znana z reality-show "Wszystko o Miriam". Została znaleziona martwa w lutym 2019 roku w swoim mieszkaniu w Sonorze w Meksyku. Uznano, że zmarła w wyniku samobójstwa, ale jej mąż uważał, że została zamordowana.

Lollipop Federica Gori (1970-2008), właśc. Maria Federica Besesti - włoska aktorka porno, zmarła na atak serca w swoim domu

Mary Millington (1945-1979), właśc. Mary Ruth Quilter - brytyjska modelka i aktorka porno. Cierpiała na nerwicę i depresję, które pogarszał jej nałóg kokainowy. Trzy lata przed jej śmiercią, zmarła jej matka, co pogłębiło chorobę. Chorowała także na raka piersi. Pod koniec życia zaczęła prowadzić sklep erotyczny sprzedając nielegalne produkty, przez co ścigana była przez policję. Nadużywała narkotyków. Kilka miesięcy przed śmiercią otrzymała duży rachunek podatkowy, którego nie była w stanie zapłacić. Była także kleptomanką, dzień przed śmiercią zatrzymano ją za kradzież naszyjnika. Zmarła po przedawkowaniu leków antydepresyjnych. Zostawiła cztery listy pożegnalne. W jednym z nich napisała: „Policja znowu mnie wrobiła. Tak bardzo mnie przerażają. Nie mogę znieść myśli o więzieniu… Nazistowski poborca ​​podatkowy też mnie wykończył". Pochowana na cmentarzu przy kościele św. Marii Magdaleny w South Holmwood w Wielkiej Brytanii.