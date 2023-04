Uciekli z domu na święta. Kto bawił w tropikach, a kto nie zapomniał o sprawach duchowych?

Z biegiem lat zmienia się podejście do tradycji. Ludzie coraz rzadziej spotykają się tłumnie przy suto zastawionych stołach. Szczególnie gwiazdy wykorzystują wolny czas na zagraniczne wyjazdy. Nawet Golcowie, którzy każde święta spędzali w ukochanej Milówce z mamą i liczną rodziną, uciekli z kraju. Tym razem Paweł Golec (48 l.) zabrał żonę i córkę do hiszpańskiej Malagi, gdzie odpoczęli i wzięli udział w religijnych obrzędach. - To było wspaniałe przeżycie i cudowny czas z rodziną – napisał muzyk na swoim profilu na Instagramie, załączając kolorowe zdjęcia. Doda (39 l.) zaś w towarzystwie ukochanego wygrzewała się na Sri Lance, relacjonując w sieci swoje tropikalne przygody. Marcin Prokop (46 l.) zabrał rodzinę na Teneryfę, ale zapewnia, że brał udział w obrzędach liturgicznych. Do Hiszpanii polecieli też państwo Dowborowie, którzy mają apartament na Costa del Sol.

