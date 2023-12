Policjant z TVN kaja się przed Donaldem Tuskiem! Sebastian Wątroba z W11: "Panie Premierze, to naprawdę był przypadek"

To wina poprzedniej nocy

Barbara Sienkiewicz była bardzo zżyta ze swoją mamą. Kobieta, która w ostatnich latach poruszała się na wózku inwalidzkim, mieszkała z aktorką, gdyż ta potrzebowała jej całodobowej opieki. Niestety w kwietniu 2023 r. kobieta zaczęła podupadać na zdrowiu. Jak dowiedział się "Super Express", pani Jadwiga zmarła w jednym z warszawskich szpitali. Gwiazda "Klanu" bardzo przeżyła śmierć matki, która zmarła na chwilę przed swoimi 95. urodzinami. Aktorka zorganizowała skromny pogrzeb, na który zaprosiła jedynie najbliższych. Pani Jadwiga została pochowana na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, gdzie spoczęła w grobie rodzinnym.

Pożegnać ją przyszły jej ukochane wnuki Ania i Piotruś, które położyły na grobie wcześniej przygotowaną dla babci laurkę z okazji urodzin, których nie doczekała oraz pluszowego misia, który wzrusza do łez.

Barbara Sienkiewicz urodziła bliźniaki w wieku 60 lat

Przypomnijmy, że o Barbarze Sienkiewicz zrobiło się głośno w 2015 roku. Wówczas media obiegła informacja, że aktorka w wieku 60 lat urodziła dwoje dzieci. Gwiazda, która grała m.in. w serialu "M jak miłość" i "Ranczo" w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że nie rozumie hejtu, który na nią spłynął.

- Jestem mamą, wychowuję zdrowe dzieci więc dlaczego ludzie mnie oceniają? Może za 100 albo 200 lat mamy w późniejszym wieku będą rodziły dzieci? Skąd takie prawo? Dlaczego aż do tego stopnia? Dlaczego ludzie nie podziękowali, że ja podjęłam to wyzwanie? Dlaczego padają takie słowa? Przecież to w końcu obywatele, Polacy. Zdrowe dzieci chowające się zdrowo. Skąd tyle nienawiści, sensacji? - mówiła w 2015 r. "Super Expressowi".

Na szczęście pojawiło się wielu ludzi, którzy gratulowali aktorce odwagi i wytrwałości w dążeniu do celu.

68-letnia aktorka jest wspaniała matką. Barbara Sienkiewicz przez 8 lat godziła opiekę nad schorowaną mamą oraz nad bliźniakami. Co więcej poza szkołą, Piotruś i Ania mogą rozwijać swoje pasje. Jak w ubiegłym roku zdradziła nam gwiazda, dzieci idą w kierunku muzycznym i tanecznym.

To będzie smutna Wigilia

Pani Barbara kochała swoją mamą. Najstarsza matka w Polsce ciągle jest w żałobie i jak mówią nam jej znajomi, często odwiedza grób ukochanej rodzicielki - Te święta z pewnością będą dla niej bardzo smutne. Barbara nadal nie pogodziła się z odejściem mamy - słyszymy.