W głowie się nie mieści, jak zespół Lombard potraktował Małgorzatę Ostrowską. Okropny cios. Artystka wyznała całą prawdę!

Lombard kojarzy się nam głównie z Małgorzatą Ostrowską. Ale to zamierzchłe czasy, bo Małgorzata Ostrowska rozstała się z zespołem w 1991 roku. Od tamtego czasu zdecydowała się na rozwój kariery solowej. Od ponad dwóch dekad głosem Lombardu jest Marta Cugier. W tym roku zespół świętuje swoje 40-lecie wydania debiutanckiej płyty. Z tej okazji nie obywa się bez świętowania i koncertów. W ostatnim wywiadzie Małgorzata Ostrowska wyznała, że jubileusze świętują osobno. Poznajcie szczegóły!

Małgorzata Ostrowska przerywa milczenie. Tak koledzy z zespołu postąpili względem artystki

Małgorzata Ostrowska była ostatnio gościem w programie Piotra Jaconia "Bez polityki". Dziennikarz TVN 24 rozmawia tam z największymi polskimi gwiazdami. W rozmowie nawiązał do tegorocznego jubileuszu zespołu. Była wokalistka zdobyła się na bardzo szczere wyznanie. Na pytanie o wspólnie świętowanie odpowiedziała wprost:

- Ja traktuję to jako nasz wspólny jubileusz, natomiast druga strona nie traktuje tego jak nasz wspólny jubileusz, tylko ich jubileusz. Tu jest pewnie problem. Nigdy nie zostałam zaproszona na żadne jubileusze, to się nie uda - wyznała.

Małgorzata Ostrowska nie kryła, że czuje żal do kolegów: - Żal, na pewno żal, bo wiem, że można to było inaczej rozegrać. Ja myślę, że na tej scenie naszej polskiej jest miejsce dla jednej i drugiej formacji. Tylko trzeba sobie nie wchodzić w paradę. - dodała.

Była wokalistka Lombardu powiedziała, że proponowała, że może zaśpiewać w duecie. Niestety zespół nie przystał na tę propozycję.

- Proponowałam, że mogę zaśpiewać w duecie, z drugiej strony jest to rzecz nie do przyjęcia. Rzeczywiście są nawet takie sytuacje, że jeżeli ja się pojawię na tej scenie, to albo jest awantura, albo się wycofują. Trochę to bez sensu - podsumowała Ostrowska.

