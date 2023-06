Wakacyjny koszmar Adrianny Biedrzyńskiej i jej córki. Potworny smród!

Adrianna Biedrzyńska, aktorka znana szerokiej publiczności między innymi z roli Małgorzaty Zwoleńskiej w serialu „Barwy szczęścia” od ponad tygodnia przebywa razem ze swoją córką Michaliną Robakiewicz na wakacjach w Miami. Obie kobiety chętnie dzielą się z obserwatorami pięknymi widokami z amerykańskiego krajobrazu w swoich mediach społecznościowych.

Odwołany lot początkiem problemów

Jednak wszystko co dobre, szybko się kończy i tym samym przyszedł czas na zakończenie wakacyjnych wojaży i powrót do Polski. Te plany zrujnowała jednak burza, przez którą odwołano lot, którym aktorki miały wrócić zza oceanu. To właśnie od tego momentu zaczęły się problemy. Biedrzyńska i Robakiewicz nie omieszkały skomentować całej sytuacji na swoich instagramowych profilach, zaznaczając, że o ile one sobie poradzą, to razem z nimi na lot powrotny czekają też osoby starsze i rodziny z dziećmi. Kobiety zrelacjonowały następnie, że najpierw na transport z lotniska do hotelu zastępczego trzeba było czekać przez kilka godzin, a gdy już do niego dotarły, to kolejne godziny spędziły na oczekiwaniu na zakwaterowanie. Szybko okazało się jednak, że może być jeszcze gorzej.

„Śmierdzi grzybem”

Gdy aktorkom udało się w końcu dotrzeć do przyznanych im pokoi, okazało się, że warunki w nich panujące wołają o pomstę do nieba.

„Dostaliśmy grzyba w pokojach. Śmierdzące pokoje, ohydne, nieotwierające się okna. Jesteśmy na jakimś zadupiu w Miami Beach, w życiu bym nie weszła do tego hotelu” – grzmi na instagramie Biedrzyńska.

„Jest brudno i śmierdzi grzybem” – wtóruje jej Michalina Robakiewicz.

Ponadto kobiety zwróciły uwagę, że przewoźnik nie zapewnił pasażerom ponownego transportu z hotelu na lotnisko, więc o dojazd muszą zadbać sami. „Jutro okazuje się, że nie mamy transportu na lotnisko do Miami, a to jest kilkadziesiąt kilometrów i kilkaset dolarów” – podkreśla Biedrzyńska w wideo opublikowanym w mediach społecznościowych. Aktorka dodała także, że z hotelu muszą się wymeldować do godz. 11, a sam lot powrotny będzie dopiero o godz. 20.

„Ja zrobię aferę, naprawdę, ja żądam odszkodowania. Ja w takich warunkach nie będę mieszkać” – zapowiada Biedrzyńska.

