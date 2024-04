Wardęga nagrał, jak obmacywał kobiety? Jedna z ofiar zabrała głos w tej sprawie

W ostatnim czasie o Sylwestrze Wardędze zrobiło się głośno po tym, jak nagłośnił aferę pedofilską z udziałem polskich youtuberów, czyli tzw. „Pandora Gate”. Michał "Boxdel" Baron, który także był zamieszany w tę sprawę, wypomniał Wardędze dramę sprzed kilku lat. Chodzi konkretnie o filmik z 2013 roku „Boobsman”, na którym dochodzi do napastowania kobiet.

Wyszło na to, że wśród ofiar „strażnika Internetu” także była nieletnia dziewczyna, którą próbował bez zgody złapać za piersi.

- Dziadku leśny, nie broń się na streamie, że to stary materiał, bo pamiętam jak dziś, gdy mówiłem o tym, że kiedyś na team speaku były różne żarty i pisało się różne głupie rzeczy, to kwitowałeś to tym, że w moim wieku, czyli, gdy miałem 18/19 lat, to prowadziłeś z dziewczynami normalne dyskusje. Ja pisałem debilizmy. Ty chciałeś złapać 16-latkę za piersi. Tobie biją brawo, bo tego nie pamiętają - grzmiał w jednym ze swoich ostatnich filmów Boxdel.