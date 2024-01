Weronika Marczuk padła ofiarą CBA! Teraz w ostry sposób mówi o Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku

Aktorka wróciła do gry, ale do końca życia musi...

Głośna sprawa aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wciąż pozostaje medialnym tematem numer jeden, który nie schodzi z czołówek portali i gazet. Politycy usłyszeli prawomocny wyrok za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w latach 2006-2007, a także w związku z tzw. aferą gruntową. Mimo tego wraz z żonami obu panów domagają się wypuszczenia ich na wolność. Teraz do sprawy odniosła się Weronika Marczuk, która, miała pośrednio do czynienia Panami, bowiem 15 lat temu została wplątana w aferę CBA. Była gwiazda TVN nie gryzła się w język!

Weronika Marczuk o Kamińskim i Wąsiku: Kat nie może być zarazem ofiarą

W ostatniej rozmowie z "Faktem" Weronika Marczuk zabrała głos w sprawię aresztowania obu Panów. Z jej ust padły gorzkie słowa.

- Moja perspektywa się nie zmieniła od 2009 roku gdy mi złamano życie, jak widać, też działania tych panów się również nie zmieniają, przez te wszystkie lata doszły poza mną tysiące niesłusznie pokrzywdzonych. To my jesteśmy prawdziwymi ofiarami systemu, to my zostaliśmy bezwzględnie wykorzystani przez tych urzędników gdy mieli służyć obywatelom, a ich oszukiwali i wrabiali (co jest czarno na białym udowodnione!). Kat nie może być zarazem ofiarą, co próbuje się nam wmówić - powiedziała w rozmowie z tabloidem.

Zobacz poniższa galerię: