Wiadomo, kto zapłacił za sylwestra TV Republika. Nie jest to mała kwota

Gwiazdy disco polo na sylwestrze TV Republika

Trzy stacje z przytupem pożegnały 2024 rok. Telewizja Polska na "Sylwestra z Dwójką" ściągnęła nie tylko polskie, ale również zagraniczne gwiazdy. Największą z nich zdecydowanie był Bryan Adams, który na Stadionie Śląskim zagrał swoje największe hity. Polsat postawił na znanych i lubianych. To właśnie w słonecznej stacji wystąpił ulubieniec widzów - Zenon Martyniuk.

Król disco polo do tej pory kojarzony był głównie z imprezami TVP. Jednak po zmianie władzy przeszedł do konkurencji. Co, ciekawe nie zdecydował się na występ w TV Republika, która również zorganizowała własną imprezę sylwestrową.

Jedną z prowadzących wydarzenie była Anna Popek, która jeszcze całkiem niedawno była gwiazdą TVP. Z kolei na scenie pojawili się m.in. Andrzej Rosiewicz, Piękni i Młodzi, Radek Liszewski z zespołem Weekend czy Sławomir Świerzyński i Bayer Full. Wystąpiły także legendy lat 80. - Kombi i Lombard. Jednak największym wydarzeniem było ściągnięcie słynnej grupy Boney M, co prawda w składzie dalekim od oryginalnego.

Kto zapłacił za sylwestra TV Republika?

Sylwestrowa impreza Republiki odbyła się w Chełmie. Dziennikarze "Faktu" postanowili sprawdzić, na kogo spały koszty zorganizowania wydarzenia. Według ich informacji, samorząd województwa lubelskiego miał wyłożyć milion złotych, a miasto Chełm 600 tysięcy. Warto odnotować, że zarówno samorząd, jak i władze Chełma są powiązane z politykami PiS-u.

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Chełm, Damian Zieliński, w rozmowie z "Faktem" zaznaczył, że miasto i tak planowało wydać te środki na organizację sylwestra we własnym zakresie.

Miasto nie wydało na organizację wydarzenia 1,6 mln zł, lecz 500 tys. zł netto. (...) Natomiast w tym roku, w międzyczasie i w toku rozmów, pojawiła się propozycja partycypowania w kosztach imprezy sylwestrowej o ogólnopolskim zasięgu, w formule transmisji telewizyjnej. Mając na uwadze walor promocyjny, z perspektywy miasta zdecydowano się nawiązać współpracę w tym zakresie i przystąpić do współorganizacji sylwestra - stwierdził rzecznik.

Władze Chełma miały opłacić występujących na sylwestrze artystów. Nie były to małe kwoty. Mówi się, że zespół Boney M. za występ mógł otrzymać aż 250 tysiąca złotych! 70 tysięcy miało trafić do kieszeni zespołu Piękni i młodzi. Z kolei TV Republika opłaciła realizację wydarzenia od strony technicznej i realizacyjnej.

