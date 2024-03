Wielkie zmiany w "Must Be the Music'. Zwolnienia nie tylko wśród jurorów! Wiemy, co z Zapendowską i Sztabą

"Czas na Show. Drag Me Out". Groźny wypadek Łopuckiego podczas występu! Kto odpadł z programu jako pierwszy?

Must Be the Music wraca do telewizji. Wielkie zmiany w programie!

To już pewne! Do Polsatu po 9 latach wraca uwielbiany przez widzów program "Tylko Muzyka. Must Be the Music", który wylansował takie gwiazdy polskiej sceny jak zespoły Lemon, Enej czy Red Lips. To w nim Kora surowo oceniała uczestników, a za stołem jurorskim u jej boku siedzieli m.in. Adam Sztaba i Elżbieta Zapendowska.

Jak dowiedział się "Super Express", w planowanej na jesień nowej edycji muzycznego show zmieni się cały skład jurorski.

- Adam Sztaba nie jest brany pod uwagę. A pani Ela nie da rady wziąć udziału w programie ze względu na stan zdrowia - mówi nasz informator z Polsatu.

Słowa te potwierdza sama zainteresowana.

- Myślę sobie, że ten program nie jest już nie dla mnie. Świetnie, że on wraca, ale beze mnie. Ja już jestem w innym miejscu. Muzyka jest moim życiem, ale mam już swój wiek, swoje zrobiłam, swoje się ponarażałam, zdrowie już nie to... Już wystarczy - powiedziała Elżbieta Zapendowska w rozmowie z Bartoszem Pańczykiem z Plotka. - Nadszedł czas na odpoczynek i odsunięcie się od telewizji - zapowiedziała celebrytka.

Tak będzie wyglądało nowe jury Must Be the Music

Przed Polsatem nie lada wyzwanie - nie tylko wyłowić nowe talenty wokalne, ale przede wszystkim gwiazdę, która godnie zastąpi w jury nieodżałowaną wokalistkę Maanamu, która zmarła 6 lat temu. Jak się dowiedzieliśmy, niedługo stacja zacznie poszukiwania trzech nowych jurorów. Czwarty z nich będzie się zmieniał co odcinek.

- Będziemy co tydzień zapraszać inną gwiazdę. Będzie naszym gościnnym jurorem - mówi nam osoba z produkcji.

Paulina Sykut straci pracę?

Show od początku prowadziła Paulina Sykut (43 l.) i Maciej Rock (45 l.). Oni też mają zostać wymienieni. Jak ustalił "Super Express", choć początkowo mówiło się, że "Must Be the Music" jesienią zastąpi show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" lub "Taniec z Gwiazdami", to żadne z nich nie spadnie z anteny. A już na pewno nie na stałe. Jednak Sykut prowadzi taneczny format, a Rock został gospodarzem "Twojej Twarzy". Szefowie Polsatu nie chcą, by ich nazwiska kojarzyły się z kilkoma różnymi programami. Więc poszukiwani są też nowi prowadzący "Must Be the Music".

