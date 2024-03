Ciężarna Sandra Kubicka nie wytrzymała. Brzydko komentowały jej brzuch, więc dostały bana. "Zero szacunku do takich bab"

Wielkie zmiany w "Pytaniu na śniadanie"! Do ekipy dołączyła znana aktorka, znacie ją z hitu Netflix

Kinga Dobrzyńska wprowadziła kilka zmian w "Pytaniu na śniadanie". Pojawili się nie tylko nowi prowadzący, ale też nowe cykle. - Ostatnio pojawiło się sporo nowości. Mamy cykl o książkach “Czytamy”, który prowadzi w pięknej scenografii niesamowicie barwny pedagog Jakub Tylman. W jego programie biorą udział dzieci z TVP ABC, a Kuba czyta im fragmenty książek. To pozycje dla dzieci i dorosłych albo dla dorosłych, którzy chcą poznać dzieci - powiedziała portalowi Wirtualnemedia.pl Dobrzyńska. To jednak nie koniec zmian. - Będziemy też w ciągu roku częściej wychodzić ze studia. Nie chcemy, żeby program to były tylko rozmowy na kanapach. Będą wywiady z największymi gwiazdami i wizyty w piekarni - dodała.

Jeden z nowych cykli poprowadzi znana aktorka. - Planujemy, aby w "Pytaniu na śniadanie" ze wzruszającymi reportażami dołączyła znana i lubiana, mało udzielająca się w mediach, aktorka - zapowiada Dobrzyńska.

Plotek ustalił, że chodzi o Magdalenę Różczkę. Umowa ma być negocjowana. - Dopinane są ostatnie szczegóły tej współpracy. To twarda negocjatorka i też zajęta aktorka, więc ściągnąć ją nie było łatwo, by jej różne zobowiązania połączyć z pracą w terenie "Pytania na śniadanie". Magda chce mieć pewność, że trudne i wzruszające tematy, które ją interesują, zostaną zrealizowane. Wszystko jest jeszcze omawiane, co ma robić i jak to ma ostatecznie wyglądać - czytamy.

Dobry wybór?

i Autor: Akpa

