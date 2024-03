Izabella Krzan partner. Dominik Kowalski to syn Barbary Falander

Izabella Krzan także padła ofiarą wielkiej rewolucji w TVP. Piękna prezenterka straciła pracę w "Kole Fortuny" i w "Pytaniu na śniadanie". Są jednak plusy tej sytuacji. Była gwiazda TVP teraz bardziej może skupić się na swoim życiu prywatnym i na swoim związku. Partner Izabelli Krzan - Dominik Kowalski - to syn słynnej rzeźbiarki Barbary Falander i jej męża - Grzegorza Kowalskiego. Wcześniej była prezenterka była związana z siatkarzem Michałem Filipem. Jakiś czas temu pojawiły się plotki na temat ślubu Izabelli Krzan i Dominika Kowalskiego. Ówczesna gwiazda TVP jednak szybko ucięła spekulacje. - Nie, to nie jest prawda, że się zaręczyłam. Są ważniejsze sprawy niż zaręczyny. Na razie nie myślę o takich zobowiązaniach. Na wszystko przyjdzie czas. Uważam, że decyzje o kolejnych etapach związku należy podejmować na spokojnie - zaznaczyła Izabela Krzan w rozmowie z "Twoim Imperium". Związek jednak cały czas się rozwija. Właśnie pojawiły się nowe informacje, które śmiało uznać można za przełomowe.

Izabella Krzan będzie mieć dzieci! "Szkoda marnować takie geny"

Prezenterka odniosła się bowiem do chęci posiadania potomstwa. Wygląda na to, że pytanie nie brzmi, czy Izabella Krzan i Dominik Kowalski będą mieli dzieci, tylko kiedy się one urodzą. - Na razie jednak tego nie planuję, choć trzymam rękę na pulsie. Ale patrząc na moje koleżanki, wiem, że jeszcze mam czas. I na razie mogę się spełniać zawodowo oraz zwiedzać świat - mówiła jeszcze niedawno była gwiazda TVP. Wiele wskazuje na to, że Izabella Krzan coraz poważniej myśli o dzieciach. Pod zdjęciem, które zamieściła na Instagramie ze swoim partnerem, jeden z internautów napisał: "ale będą dzieci ładne". Co ciekawe, prezenterka odpowiedziała na ten komentarz, raczej nie pozostawiając wątpliwości co do kwestii planowania dzieci. - Będą, będą. Szkoda marnować takie geny - odparła Izabella Krzan. Czekamy!

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Izabelli Krzan i jej partnera Dominika Kowalskiego

