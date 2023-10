Young Leosia przebywa w Izraelu. Wokalistka mówi o spadających rakietach

Sylwia Gliwa miała romans z maturzystą. Mężczyzna przyznał, jak traktowała go aktorka. "Chłopiec na posyłki"

Od rana w sobotę, 7 października trwa zaostrzona sytuacja w Izraelu. Dowództwo wojskowe radykalnego palestyńskiego ugrupowania Hamas ogłosiło rozpoczęcie nowej operacji zbrojnej przeciwko Izraelowi. Kraj stanął na granicy wojny, od rana spadają bomby, a bojownicy Hamasu mieli przedostać się na teren kraju i wziąć cywilów jako zakładników. Najnowsze doniesienia wskazują, że zginęło już 20 osób po stronie Izraela. W Izraelu przebywa właśnie znana raperka młodego pokolenia Young Leosia. - — Ludzie chodzili sobie z pieskami, a teraz ledwo tutaj jeżdżą samochody. Od rana wystrzeliły już trzy czy cztery rakiety. Przed chwilą słyszeliśmy kolejny dźwięk alarmowy. Wybuchła też kolejna rakieta — relacjonuje wokalistka w mediach społecznościowych. Young Leosia wskazała, że będę próbowali przedostać się do Polski, ale wylot z Izraela może okazać się nie taki prosty. - Akcja rozwija się w ten sposób, że jest opcja, że zamkną lotnisko. Nie lecimy tym samolotem, którym mieliśmy wracać wieczorem. Jedziemy na lotnisko i będziemy próbowali wsiąść do jakiekolwiek samolotu zagranicznego np. do Turcji. Trzymajcie kciuki za powodzenie akcji — mówiła Young Leosia.

