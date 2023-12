Zamieszanie w centrum Warszawy. Majdan zablokował śmieciarkę, żeby kupić sweterek. Co on wyprawia?!

Radosław Majdan łamie przepisy, żeby kupić sobie nowe ciuszki

Radosław Majdan to bardzo stylowy mężczyzna - dobrze skrojone garnitury, markowe buty i idealnie spięte i przylizane włosy to jego znaki rozpoznawcze. Mąż Małgorzaty Rozenek (45 l.) pojawił się na jednej z najdroższych ulic w Warszawie, by kupić kilka nowych ubrań. A że nie bardzo było jak zaparkować, stanął swoim BMW X7 na polu wyłączonym z ruchu, jednocześnie blokując część ulicy. Grozi za to mandat wysokości 100 zł.

Radzio Majdan wszedł do sklepu i zaczął mierzyć sweterek i nowe dżinsy, ale co chwilę przyklejał się do szyby i zerkał, czy nie przyjechała policja. Miał szczęście – na ulicy pojawiła się tylko śmieciarka. Ta przez auto Majdana miała niestety problem z zabraniem okolicznych odpadów. Panowie śmieciarze ale piłkarz się tym nie przejął i dalej mierzył ciuszki. Są przecież sprawy ważne i ważniejsze.

