Zamieszanie wokół pogrzebu Jerzego Derfla. Uroczystość została przełożona. W tle rodzinna awantura

Zamieszanie po ogłoszeniu nekrologu Jerzego Derfla

Informacja o pogrzebie Jerzego Derfla pojawiła się w internecie, wywołując poruszenie wśród przyjaciół, współpracowników i wielbicieli kompozytora. Przygotowania do uroczystości były już na zaawansowanym etapie - wszystko zostało zorganizowane, w tym oprawa, miejsce oraz godzina ceremonii.

Można było zrobić tę uroczystość jutro o dziewiątej, bo wszystko było gotowe, ale rodzina podjęła decyzję, że pogrzeb odbędzie się w innym terminie

– powiedział nam przedstawiciel firmy.

Rodzina wstrzymała uroczystość. Ma być pogrzeb państwowy

Jak udało nam się ustalić, decyzję o przełożeniu pogrzebu podjęła dalsza rodzina Jerzego Derfla. Uroczystość ma mieć charakter państwowy i organizacją zajmie się ZAiKS. Co więcej, wybitny kompozytor ma spocząć na Powązkach Wojskowych, a nie jak wcześniej podawano Cmentarzu Stare Powązki.

Konkretna data uroczystości nie jest jeszcze znana.

Przełożony pogrzeb Jerzego Derfla

Przełożenie pogrzebu wywołało niemałe zamieszanie. Po publikacji nekrologu wiele osób zdążyło już przygotować się do uczestnictwa w ceremonii.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić do nieporozumień doszło między dalszymi a bliższymi członkami rodziny artysty. Już wczoraj, 5 listopada, doszło do eskalacji konfliktu i, jak twierdzi nasze źródło, "obeszło się o policję". Ostatecznie rodzina podjęła decyzję, że będzie pogrzeb w innym terminie.

Jerzy Derfel – kompozytor, który zapisał się w historii polskiej kultury

Z jego nut powstały takie hity jak "Absolutnie", "Truskawki w Milanówku" czy "Po Krakowskim w noc majową". Derfel miał niezwykły talent do tworzenia muzyki, która łączyła lekkość i emocje. Dla wielu był mistrzem, dla innych – symbolem czasów, gdy piosenka miała duszę.

Jerzy Derfel współpracował z największymi. Pisał muzykę do tekstów Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej i Janusza Kofty. Jego kompozycje niosły w sobie lekkość – pogodną melancholię, subtelny żart, ciepło. Śpiewali je giganci – Wojciech Młynarski, Alicja Majewska czy Ewa Bem.

To on odpowiadał za ścieżki dźwiękowe do kultowych filmów Stanisława Barei – "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" i "Miś". W tym drugim pojawił się nawet na ekranie w epizodycznej roli dyrygenta!