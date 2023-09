Znana psycholog ZMIAŻDZYŁA Marcina Hakiela. Chodzi o wizytę u Wojewódzkiego

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek przez lata tworzyli zgrane małżeństwo. Jednak w poprzednim roku postanowili się rozstać. Ta informacja dla wielu była ogromnym zaskoczeniem. Od tamtego czasu Kasia Cichopek układa sobie życie u boku Macieja Kurzajewskiego. Z kolei tancerz był związany z Dominiką. Ostatnio był on gościem u Kuby Wojewódzkiego, gdzie ujawnił kulisy rozstania z Kasią. Znana psycholog grzmi, że może mieć to zły wpływ na dzieci!

Psycholog ostro o Hakielu! "Kreowanie u dzieci poczucia, że zostały porzucone"

W programie Kuby Wojewódzkiego, tancerz ujawnił kulisy tego, jak dzieci przyjęły rozstanie rodziców.

- Syn szybciej zrozumiał, bo jest starszy, a z córką czeka nas jeszcze wiele rozmów. Jak ja podjąłem decyzję, że to już koniec, trzeba to było poukładać, dzieciom zapewnić dwa domy. Mamy naprzemienność. Tydzień u mnie, tydzień u mamy. To jest trudne. Praca się nigdy nie kończy, bo rozwód rodziców jest traumą dla dzieci" - powiedział Marcin Hakiel u Wojewódzkiego.

Te słowa nie spodobały się nie tylko Kasi Cichopek, ale także znanej psycholog Aleksandrze Piotrowskiej, która mówi wprost, że takie słowa mogą zaburzyć w przyszłości u dzieci poczucie własnej wartości.

- Myślę, że to bardzo nie w porządku, szczególnie jeśli są to starsze dzieci, ale nie tylko, bo wszystko, co znajdzie się w sieci zostaje tam na zawsze. To nie w porządku wobec dzieci, jeśli nie uwzględniając ich sytuacji, czy ich opinii rodzic rozporządza nimi jak walizką, którą można przestawiać - mówiła psycholog dla "Faktu"

W dalszej części rozmowy nie kryła rozgoryczenia, mówi że takie wypowiedzi mogą mieć wpływ na psychikę dzieci.

- Pełna jestem rozgoryczenia, jak słyszę o takim zachowaniu rodziców. Może znacząco popsuć relacje z matką, a przecież to, że kobieta przestała przepadać za mężczyzną nie znaczy, że odrzuca dzieci. To jest tworzenie potężnej przeszkody w relacjach z matką. To jest kreowanie u dzieci poczucia, że zostały porzucone, co może się przełożyć na ich poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości - dodała w rozmowie z tabloidem.

