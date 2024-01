"Pytanie na Śniadanie" mimo zmian władzy ciągle jest nadawany. W międzyczasie wyszło, że niektóre gwiazdy do nowego roku nie zostaną już z nami na antenie. Nagle znikła Anna Popek i Robert Rozmus. Dodatkowo nie pojawiła się też Ida Nowakowska z Tomkiem Wolnym. Małgorzata Opczowska, ale i Anna Popek również "wyparowały". Jak się okazało, to nie były chwilowe plany. Nowa władza postanowiła rozstać się z tymi dziennikarzami.

- Nie mogłam dostać wypowiedzenia, ponieważ nigdy nie miałam stałej umowy z TVP, to reżyserzy i producenci proponują mi projekty, a ja wybieram te, które są według mnie najciekawsze. W 2019 roku ówczesna producentka “Pytania na śniadanie”, Katarzyna Adamiak-Sroczyńska, i Cezary Jęksa, który był szefem wydawców programu, zaproponowali mi prowadzenie “Pytania na śniadanie” w parze Łukaszem Nowickim. Potem aż do grudnia ubiegłego roku prowadziłam go z Tomkiem Wolnym. Od czasu, kiedy Cezary Jęksa przestał pracować w programie, już nie współpracuję z nim - skomentowała dla wirtualnemedia.pl Ida Nowakowska.

Małgorzata Opczowska była zaskoczona zwolnieniem.

- Swoją pracę uwielbiam i zawsze daję z siebie 100 proc., widzowie to doceniają, dostałam ostatnio bardzo dużo wsparcia z ich strony i dobrej energii. Nigdy też nie było zastrzeżeń co do mojej pracy, zawsze do powierzonych mi zadań podchodzę profesjonalnie. Nie widzę zatem powodu, dla którego miałoby to się zmienić - powiedziała dziennikarka dla portalu Onet.pl.