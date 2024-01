Życie prywatne Vito Bambino owiane jest tajemnicą. Właśnie wyszedł na jaw jego słodki sekret. Żona się wygadała

aszu 18:29 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Vito Bambino, a właściwie Mateusz Dopieralski, to muzyk i aktor. Choć na scenie obecny jest od niemal 20 lat, to dopiero ostatnie lata przyniosły mu dużą rozpoznawalność w Polsce. Wcześniej lepiej znany był w Niemczech, gdzie przez wiele lat zajmował się aktorstwem. Polacy pokochali go za przyjemną dla ucha muzykę oraz świetne duety, m.in z Sanach czy Dawidem Podsiadłą. A jak wygląda jego życie prywatne? Jego żona właśnie przekazała nowinę.