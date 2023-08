Agata Duda kilka dni temu obchodziła kolejną rocznicę bycia pierwszą damą. Przypomnijmy, że Andrzej Duda zaprzysiężenie na prezydenta Polski miał dwukrotnie tego samego dnia, czyli 6 sierpnia. Tak było w 2015 oraz w 2020 roku. Kolejna kadencja prezydenta była okazją do podsumowania działalności pierwszej damy. W specjalnym podsumowaniu ośmiu lat spełniania roli prezydentowej umieszczonym na stronie prezydenta czytamy: - Jak w ciągu siedmiu lat prezydentury męża, tak i w ostatnim roku Agata Kornhauser–Duda angażowała się w działania poświęcone sprawom dzieci i młodzieży oraz edukacji, w tym nauczaniu polonijnemu, podkreślając znaczenie kształcenia jako kluczowego elementu rozwoju społeczeństwa. Małżonka Prezydenta kierowała uwagę na kwestie związane ze wsparciem seniorów i aktywizacją osób starszych. Dostrzegała ogromny potencjał i istotną rolę społeczną starszego pokolenia, a by poznać jego potrzeby i zrozumieć wyzwania, z jakimi się boryka odwiedzała domy opieki, ośrodki pomocy społecznej oraz organizowała spotkania z seniorami. Uczestniczyła w projektach jak również inicjowała działania nakierowane na poprawę jakości życia osób starszych.

Jeśli zaś chodzi o wizerunek to przez te lata Agata Duda zmieniła się w czasie pierwszej kadencji. Wtedy postawiła na zmianę fryzury i modne, drapieżne cięcie. Po wizerunku nauczycielki nie zostało śladu, a pierwsza dama zaczęła też stawiać na żywe kolory strojów i bardziej odważne kroje. Przyzwyczaiła nas do swojego spójnego wizerunku, aż do teraz. W Święto Wojska Polskiego Agata Duda zaskoczyła! Pojawiła się w nowej fryzurze. Jak teraz wygląda? Zobaczycie w galerii zdjęć poniżej. My przecieraliśmy oczy ze zdumienia, i w pierwszej chwili nie poznaliśmy pierwszej damy: