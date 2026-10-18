Aleksandra Kwaśniewska oburzona słowami dziennikarza! Nie gryzła się w język

Grzegorz Jankowski, dziennikarz Polsat News, wywołał ogólnopolską dyskusję swoimi wypowiedziami w autorskim podcaście "Solo".

W swoich kontrowersyjnych wypowiedziach Jankowski skrytykował "pokolenie ciamajdów" oraz "idiotyczne wymagania wykształconych kobiet", zarzucając im nierealne oczekiwania kształtowane przez media społecznościowe.

Słowa dziennikarza spotkały się z ostrą i szeroką krytyką ze strony znanych osobistości, m.in. Aleksandry Kwaśniewskiej, Maffashion i Żanety Gortat.

Grzegorz Jankowski, dziennikarz znany z anteny Polsat News, uruchomił niedawno autorski podcast zatytułowany "Solo". Format ten ma służyć prezentowaniu bezkompromisowych komentarzy na temat otaczającej rzeczywistości. W jednym z ostatnich odcinków Jankowski poruszył kwestie dotyczące młodych pokoleń, określając je mianem "pokolenia ciamajdów", oraz skupił się na analizie oczekiwań kobiet w kontekście relacji partnerskich.

Kontrowersyjna wypowiedź dziennikarza

W swojej wypowiedzi Grzegorz Jankowski skrytykował, jak to określił, "nierealne" i "idiotyczne" oczekiwania kobiet wobec potencjalnych partnerów. Dziennikarz zasugerował, że takie elementy jak posiadanie wykształcenia, zwracanie uwagi na toksyczne zachowania (tzw. "red flagi") czy dążenie do budowania relacji opartych na równych standardach są iluzjami narzuconymi przez media społecznościowe.

- Wy szukacie księcia z bajki. Wy szukacie kogoś, kto nie istnieje. Nie ma kogoś takiego na świecie. Wiem, że macie ogromne wymagania względem faceta i związku, ale one nie są waszymi wymaganiami – to wymagania, które narzuciły wam media społecznościowe i kolorowe obrazki. Idziecie na randki z całą listą red flagów, uciekacie z tych randek. Nie wiem, kto wam wkładał do głów, że jak skończycie studia, będziecie miały wykształcenie, to znajdziecie nie wiadomo jakiego faceta. Potem zostajecie same - mówił.

Reakcja Aleksandry Kwaśniewskiej i innych kobiet

Wypowiedzi Grzegorza Jankowskiego szybko spotkały się z szerokim echem, wywołując falę komentarzy wśród znanych Polek, m.in. pod postem Maffashion. Ich reakcje były zdecydowane i często nacechowane ironią lub krytyką.

Aleksandra Kwaśniewska skomentowała z przekąsem: "Jestem przekonana, że wszystkie samotne kobiety słuchają pana redaktora i płaczą, że przez te swoje idiotyczne wymagania nie mogą na co dzień obcować z takim okazem..."

Maria Sadowska zastanawiała się: "Ha ha, ale jak wy mieliście wymagania: cycki, pupy, szpilki itd. to było ok?"

Żaneta Gortat odniosła się do sytuacji, pisząc: "Pan redaktor musiał doświadczyć jakiegoś wyjątkowo bolesnego rozczarowania. Choć przy takim podejściu do kobiet trudno się temu specjalnie dziwić. A może problem wcale nie polega na tym, że kobiety mają coraz wyższe wymagania, tylko na tym, że niektórzy mężczyźni mają coraz większy problem, żeby im sprostać?"

Do dyskusji włączyła się również Marcelina Zawadzka: "Zrył mi beret... trwał wieczność ten jego wywód, ciężko się tego słucha. I ta pewność w głosie i to przekonanie... Eh, chyba go kiedyś bliska kobieta skrzywdziła..."

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