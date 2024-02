Andrzej Duda pokazał, jak pakuje na siłowni! Co za muskulatura

Polacy WŚCIEKLI na PiS! To jest MAFIA! Kaczyński mnie ZMĘCZYŁ... | Komentery

Prezydent Andrzej Duda zaczął szczególnie dbać o formę. Niedawno widzieliśmy, jak w profesjonalnym stroju sportowym biega w lesie i pewnie zrobiłby to znowu, gdyby nie przeszkodziła mu pogoda za oknem. Prezydent jednak postanowił się nie poddawać i mimo to odbyć trening. Wybrał zatem siłownię, gdzie z powodzeniem mógł biegać na bieżni. Tym razem również postawił na odpowiedni strój sportowy – lekkie sportowe buty, krótkie spodenki i koszulka w kolorze zielonym. Widać, że starannie wybierał zestaw na tę okazję, bo włożył specjalnie reprezentacyjny sportowy komplet z polską flagą i orzełkiem!

Prezydent Duda zachęcał również internautów do większej aktywności fizycznej. Jego zdaniem w dobie spędzania czasu przed laptopem czy telewizorem, każda forma ruchu się przyda. – Sobota. Nawet jeśli pada deszcz, w weekend warto szukać okazji do aktywności fizycznej. Jeśli nie bieganie, rolki, czy rower, to każda inna forma ruchu, która oderwie nas od talerza i ekranu jest dobra. Spróbujcie, zachęcam! Początki są często niełatwe ale zawsze jest ten pierwszy raz! – napisał Andrzej Duda na Instagramie. Internauci nie szczędzili dobrych słów i pochwał pod jego adresem.

– Brawo Panie Prezydencie!! – padł komentarz.

– Andrzej, jak Ty mnie teraz zaimponowałeś – napisał internauta.

To musiał być niemały wysiłek, bo prezydent oprócz ćwiczeń kardio wybrał także ćwiczenia siłowe. W skupieniu robił przysiady pod obciążeniem, tak aby wyćwiczyć mięśnie rąk i nóg. Trzeba przyznać u prezydenta Andrzeja Dudy rysuje się już wyraźna muskulatura!

