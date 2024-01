i Autor: Tomasz Radzik/Super Express, Twitter

Wybory 2023

Antoni Macierewicz. Kim jest z wykształcenia? Padniesz, jak się dowiesz czego się uczył

Antoni Macierewicz startuje z listy PiS w wyborach 2023 w Piotrkowie Trybunalskim. Polityk w dawnych latach był jednym ze współzałożycieli KOR, a ostatnie lata to czas jego pracy jako szef MON i poseł. Macierewicz to też jedna z osób najbardziej interesujących się katastrofą smoleńską. Start w wyborach do Sejmu to dobra okazja, by przypomnieć, kim jest z wykształcenia Macierewicz, jaki ma majątek oraz poznać ciekawostki o jego rodzinie.