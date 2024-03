Aż nas zamurowało na wieść o wykształceniu Anny Marii Żukowskiej! Niewielu może się tym pochwalić

Aż złapaliśmy się za głowę, gdy zobaczyliśmy mieszkanie Magdaleny Biejat. Ma to, co i Marta Kaczyńska [ZDJĘCIA]

Anna Maria Żukowska to polityczka, która potrafi narobić zamieszania. Wszystko przez to, że nie owija w bawełnę i mówi oraz pisze to, co faktycznie myśli. Nie boi się niczego i wchodzi w dyskusje także w Internecie, a często też w pyskówki. Ostatnio jedna z jej wypowiedzi narobiła niemałego bałaganu, a chodzi o słowa, które padły ze strony posłanki Żukowskiej pod adresem marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Posłanka Anna Maria Żukowska w niecenzuralny sposób odniosła się do wypowiedzi Szymona Hołowni, który stwierdził, że "w sprawie aborcji trzeba nam spokoju i cierpliwości". "Wyp******aj z tym spokojem" - napisała ostro w mediach społecznościowych, czym wołała prawdziwą burzę. Postać Anny Marii Żukowskiej potrafi namieszać. My sprawdziliśmy, kim z wykształcenia jest Żukowska. Można się mocno zdziwić!

Aż nas zamurowało na wieść o wykształceniu Anny Marii Żukowskiej! Totalne zaskoczenie

Anna Maria Żukowska jest bardzo dobrze wykształcona. Polityczka Lewicy jest wykształcenia prawniczką i anglistką. Ukończyła filologię angielską (ma licencjat) i prawo (magister) na Uniwersytecie Warszawskim. Wydaje się, że ktoś, kto jest prawnikiem jest osobą co prawda wygadaną i dynamiczną, ale z drugiej strony spokojną i powściągliwą. Od młodych lata działała też w polityce. W latach 2010 – 2013 przewodnicząca warszawskiego koła Federacji Młodych Socjaldemokratów, a w latach 2011 – 2015 przewodnicząca koła w Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej. Zasiadała również w komitecie organizacyjnym Parady Równości w Warszawie. Rzeczniczka prasowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 2016 do 2021, czytamy w jej biogramie na stronie Lewicy.

