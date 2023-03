Beata Kempa nagle wezwała Jana Pawła II do modlitwy! Wybuchła wielka awantura

Beata Kempa wzywa Jana Pawła II do modlitwy

Jan Paweł II znalazł się ostatnio pod ostrzałem. W zmarłego w 2005 roku polskiego papieża uderzają przede wszystkim dwie głośnie publikacje - książka Ekke Overbeeka "Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział" i reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3", który został wyemitowany 6 marca na antenie stacji TVN24 (cały czas można go oglądać na platforma TVN24 GO). Częśc polityków uważa, że pomniki Jana Pawła II w Polsce powinny zniknąć. - Niektórzy twierdzą, że te posągi powinny być usunięte z jakimś hukiem. Ja uważam, że to trzeba zrobić dyskretnie. Jan Paweł II nie zasłużył na to, żeby usuwać jego pomniki tak, jak posągi Lenina czy Dzierżyńskiego. Nie zasłużył jednak także na to, by być być obiektem kultu. Teza, że nie wiedział o pedofilii w Kościele, jest już nie do obrony - podkreślił w rozmowie z "Super Expressem" Stefan Niesiołowski. Takich słów nie usłyszymy od Beaty Kempy z Solidarnej Polski. W dzień emisji reportażu Marcina Gutowskiego europosłanka wezwała za to Jana Pawła II do modlitwy.

Burza po wpisie Beaty Kempy. "A może Pani sama jest za ukrywaniem pedofilów?"

Święty Janie Pawle II - módl się za Polskę! - napisała na Twitterze Beata Kempa, dołączając do postu dwie emotki z polską flagą i dwie przedstawiające złożone ręce. Wpis wywołał wielką awanturę. - Jan Paweł II ukrywał i wspierał gwałcicieli dzieci. Był podłym człowiekiem. Rozumie Pani, czy to zbyt trudne? A może Pani sama jest za ukrywaniem pedofilów? - denerwował się publicysta Piotr Szumlewicz. Beatę Kempę wsparł za to radny PiS z Tuchowa Mateusz Janiczek. - TVN po raz kolejny zaatakował św. Jana Pawła II. Wszystkie te "reportaże" mają na celu zdyskredytować św. Jana Pawła II. To kolejny etap niszczenia autorytetów ważnych dla katolików! Jan Paweł II jest i pozostanie autorytetem dla następnych pokoleń w Polsce i na świecie! - podkreślił polityk.

Święty Janie Pawle II - módl się za Polskę! 🇵🇱🙏🇵🇱🙏[Papież Jan Paweł II na lotnisku Muchowiec - Katowice, 20.06. 1983 r. Źródło: @Gosc_Niedzielny Fot: Arturo Mari] pic.twitter.com/b4itF0rGjl— Beata Kempa (@BeataKempa_MEP) March 6, 2023