Będzie pensja dla pierwszej damy? Marta Nawrocka dostałaby pół miliona zł!

W Polsce trwa debata na temat finansowania małżonków prezydentów, którzy rezygnują z kariery zawodowej, by reprezentować kraj.

Do Sejmu wpłynęła petycja proponująca nowe świadczenie dla żon prezydentów, mające zrekompensować utracone zarobki.

Jeśli petycja zostanie przyjęta, obecna pierwsza dama, Marta Nawrocka, mogłaby otrzymać nawet pół miliona złotych w trakcie kadencji męża.

Tradycyjnie, po objęciu przez męża urzędu prezydenta, jego żona rezygnuje z pracy zawodowej. Tak było w przypadku Marty Nawrockiej, która po objęciu urzędu przez Karola Nawrockiego odeszła ze służby w Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie przez 18 lat tropiła szajki zajmujące się nielegalnym hazardem. Podobnie postąpiły poprzednie pierwsze damy: Agata Kornhauser-Duda, która była nauczycielką niemieckiego, oraz Jolanta Kwaśniewska, prowadząca agencję nieruchomości.

Ta rezygnacja z kariery zawodowej wiąże się z brakiem wynagrodzenia za pełnienie funkcji reprezentacyjnych i angażowanie się w społeczne inicjatywy. Od niedawna obowiązują przepisy, które zapewniają małżonkom prezydentów opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, co ma im zapewnić minimalną emeryturę w przyszłości. Jednak wysokość tych składek, naliczanych od przeciętnego wynagrodzenia, oznacza, że emerytura taka będzie symboliczna. Przykładem jest Agata Duda, która po osiągnięciu wieku emerytalnego mogłaby liczyć na dodatek z ZUS w wysokości około 450 zł.

W odpowiedzi na tę sytuację do Sejmu wpłynęła petycja, której celem jest zrekompensowanie utraconych zarobków małżonkom prezydentów. Autor petycji proponuje wprowadzenie przepisów przewidujących wypłatę świadczenia małżonkowi prezydenta w związku z zawieszeniem lub zakończeniem pracy zawodowej.

Kluczowe założenia propozycji

Świadczenie miałoby być wypłacane w wysokości średnich miesięcznych zarobków z ostatnich 12 miesięcy przed objęciem przez prezydenta urzędu i miałoby ono charakter rekompensaty, a nie wynagrodzenia urzędowego. Świadczenie przysługiwałoby wyłącznie na czas trwania kadencji prezydenta RP. Uzasadnieniem petycji jest rola i poświęcenie małżonków prezydentów. Podkreślono, że małżonek prezydenta, zgodnie z dobrym zwyczajem, rezygnuje z realizowania się zawodowo i poświęca się na rzecz państwa.

Pełni on szereg ważnych funkcji, takich jak: udział w wyjazdach zagranicznych, gdzie reprezentuje kraj u boku prezydenta; działalność w kraju poprzez patronowanie akcjom charytatywnym, społecznym i kulturalnym; wspieranie inicjatyw związanych z edukacją, zdrowiem czy kwestiami rodzinnymi.

Autor petycji zaznacza, że społeczeństwo oczekuje od małżonka prezydenta aktywności i podejmowania pewnych działań, mimo że nie pełni on funkcji urzędowej. Brak wynagrodzenia za tę aktywność jest postrzegany jako "niezrozumiałe i niesprawiedliwe".

Potencjalne korzyści dla Marty Nawrockiej

Gdyby propozycja z petycji została wprowadzona w życie, Marta Nawrocka, pracująca wcześniej na stanowisku młodszego eksperta w KAS, mogłaby liczyć na znaczne świadczenie. Zakładając, że jej pensja mieściła się w górnych widełkach dla tego stanowiska (od 5,5 tys. zł do 9,3 tys. zł brutto), w ciągu pięcioletniej kadencji męża mogłaby otrzymać świadczenie w wysokości około pół miliona złotych.

