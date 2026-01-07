Będzie pensja dla pierwszej damy? Marta Nawrocka dostałaby pół miliona zł!

- W Polsce trwa debata na temat finansowania małżonków prezydentów, którzy rezygnują z kariery zawodowej, by reprezentować kraj.
Tradycyjnie, po objęciu przez męża urzędu prezydenta, jego żona rezygnuje z pracy zawodowej. Tak było w przypadku Marty Nawrockiej, która po objęciu urzędu przez Karola Nawrockiego odeszła ze służby w Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie przez 18 lat tropiła szajki zajmujące się nielegalnym hazardem. Podobnie postąpiły poprzednie pierwsze damy: Agata Kornhauser-Duda, która była nauczycielką niemieckiego, oraz Jolanta Kwaśniewska, prowadząca agencję nieruchomości.
Ta rezygnacja z kariery zawodowej wiąże się z brakiem wynagrodzenia za pełnienie funkcji reprezentacyjnych i angażowanie się w społeczne inicjatywy. Od niedawna obowiązują przepisy, które zapewniają małżonkom prezydentów opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, co ma im zapewnić minimalną emeryturę w przyszłości. Jednak wysokość tych składek, naliczanych od przeciętnego wynagrodzenia, oznacza, że emerytura taka będzie symboliczna. Przykładem jest Agata Duda, która po osiągnięciu wieku emerytalnego mogłaby liczyć na dodatek z ZUS w wysokości około 450 zł.
W odpowiedzi na tę sytuację do Sejmu wpłynęła petycja, której celem jest zrekompensowanie utraconych zarobków małżonkom prezydentów. Autor petycji proponuje wprowadzenie przepisów przewidujących wypłatę świadczenia małżonkowi prezydenta w związku z zawieszeniem lub zakończeniem pracy zawodowej.
Kluczowe założenia propozycji
Świadczenie miałoby być wypłacane w wysokości średnich miesięcznych zarobków z ostatnich 12 miesięcy przed objęciem przez prezydenta urzędu i miałoby ono charakter rekompensaty, a nie wynagrodzenia urzędowego. Świadczenie przysługiwałoby wyłącznie na czas trwania kadencji prezydenta RP. Uzasadnieniem petycji jest rola i poświęcenie małżonków prezydentów. Podkreślono, że małżonek prezydenta, zgodnie z dobrym zwyczajem, rezygnuje z realizowania się zawodowo i poświęca się na rzecz państwa.
Pełni on szereg ważnych funkcji, takich jak: udział w wyjazdach zagranicznych, gdzie reprezentuje kraj u boku prezydenta; działalność w kraju poprzez patronowanie akcjom charytatywnym, społecznym i kulturalnym; wspieranie inicjatyw związanych z edukacją, zdrowiem czy kwestiami rodzinnymi.
Autor petycji zaznacza, że społeczeństwo oczekuje od małżonka prezydenta aktywności i podejmowania pewnych działań, mimo że nie pełni on funkcji urzędowej. Brak wynagrodzenia za tę aktywność jest postrzegany jako "niezrozumiałe i niesprawiedliwe".
Potencjalne korzyści dla Marty Nawrockiej
Gdyby propozycja z petycji została wprowadzona w życie, Marta Nawrocka, pracująca wcześniej na stanowisku młodszego eksperta w KAS, mogłaby liczyć na znaczne świadczenie. Zakładając, że jej pensja mieściła się w górnych widełkach dla tego stanowiska (od 5,5 tys. zł do 9,3 tys. zł brutto), w ciągu pięcioletniej kadencji męża mogłaby otrzymać świadczenie w wysokości około pół miliona złotych.
